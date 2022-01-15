تحذير من أدوية الإنترنت.. لها أعراض جانبية خطيرة

حذَّرت هيئة الدواء المواطنين، خاصة المرضى الذين يعانون من بعض الأعراض أو آلام في المناطق المختلفة بالجسم، من البحث على محرك البحث العالمي «جوجل»، رغبة في الحصول على بروتوكولات علاجية لبعض الآلام أو الأمراض، ويتم ذلك خلال وصف المريض بما يشعر به ويبحث عنه من أجل الحصول على أدوية معينة لعلاج هذه الآلام.

آثار جانبية للأدوية المتلقاة من محركات البحث

وناشدت هيئة الدواء المواطنين عبر موقعها الرسمي، بعدم استخدام محركات البحث بهدف علاج أعراض يعاني منها الأشخاص منزليا رغبة منهم في عدم الذهاب للطبيب المختص، محذرة بضرورة عدم تناول أي أدوية يتم البحث عنها إلكترونيا تجنبا لحدوث أي آثار جانبية قد تنتج عند الإصابة عند أخذ هذه الأدوية.

ضرورة الذهاب للطبيب المختص

وطالبت هيئة الدواء بضرورة الذهاب للطبيب المختص عند الشعور بأي أعراض جانبية أو التعرض للإصابة بأي عدوى فيروسية والشعور بأي ألم في مناطق الجسم المختلفة، موضحة أن الطبيب المختص المنوط بصرف الأدوية وفقا للحالة المرضية التي يعاني منها الشخص وتكون نتائج هذه الأدوية ذات فاعلية لأنها صرفت من طبيب مختص وتؤدي نتائجها الإيجابية.

اتباع نصائح الطبيب عند أخذ الدواء

كما نصحت هيئة الدواء بضرورة اتباع تعليمات الطبيب المختص أو الصيدلي الخاص بالطرق المثلى للاستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية التي يتم صرفها للحالة المريضة، كما توصي باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء، حيث إن الصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.

الإبلاغ عن أي أدوية يتم تداولها بطريقة غير قانونية

وجددت هيئة الدواء مناشدتها للمواطنين، في حالة وجود أي أدوية مغشوشة أو عقاقير طبية منتهية الصلاحية، أو أماكن تتداول الأدوية بغير تصريح، بضرورة الإبلاغ عن هذه المخالفات، والتي تصدر عن المؤسسات الصيدلية أو المستحضرات الطبية وجودتها، بالاتصال على الخط الساخن «15301».