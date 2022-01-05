حنفي جبالي يزور الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على رأس وفد من أعضاء مجلس النواب، يضم المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، وعدد من رؤساء الهيئات البرلمانية على رأسهم النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن»، إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء اليوم الأربعاء 5 يناير 2022، لتهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

رئيس مجلس النواب يقدم التهنئة لقداسة البابا

تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى قداسة البابا والأخوة الأقباط باسمه واسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة القلبية والأمنيات الطيبة، معرباً عن أمله أن تكون الأعياد فرصةً لنشر الحب والسلام على الأرض، وتأكيداً للترابط والأخوة بين جميع أبناء الوطن الواحد، داعياً المولى أن تعود هذه الأيام المباركة على مصرنا الغالية بخير ورفعة واستقرار تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

البابا يوجه الشكر لرئيس مجلس النواب

وقال رئيس مجلس النواب، إن شعب مصر يقدر لكم –قداسة البابا- مواقفكم الوطنية التي تُظهر للعالم من حولنا الصورة المبهرة لوحدتنا الوطنية، وتُؤكد أننا جميعاً نسيج واحد لوطننا الغالي.

ومن جانبه وجه البابا تواضروس الثاني، الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على حضوره للتهنئة، داعياً الله أن يبارك كل جهد مبذول لصالح مصرنا الحبيبة، مؤكداً أن جميع المصريين على قلب رجل واحد لخدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره.