أستاذ مناعة: المتعافون من كورونا ربما يصابوا بضعف ذاكرة ونقص أكسجين

حذر الدكتور رامي كرم عزيز، أستاذ ورئيس قسم الميكروبايولوجي والمناعة بكلية الصيدلة جامعة القاهرة سابقًا، من تصديق الشائعات والأقاويل غير العلمية التي تثار حول فيروس كورونا المستجد، موضحا تداول البعض لمعلومات علمية صحيحة لكنها تفتقد للإحصائيات الدقيقة، ونظرا لاختلاف الحالات، فما يحدث لشخص لا يحدث لآخر، فلكل حالة ظروفها الصحية ووضعها المختلف.

بعض الأشخاص يشعرون بعد التعافي بـ«لونج كوفيد»

وشرح أستاذ ورئيس قسم الميكروبايولوجي والمناعة، أنه يوجد بعض الأشخاص الذين يشعرون بعد التعافي من فيروس كورونا ببعض الأعراض مرة أخرى، والتي شعروا بها خلال فترة الإصابة، وهذا ما كان يسمي علميا بـ«لونج كوفيد»، ثم تغير مفهومه العلمي وأصبح يعرف بـ«ما بعد الفترة الحادة للمرض».

وشرح أستاذ ورئيس قسم الميكروبايولوجي والمناعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين منه فاروق وهمام مجاهد، ببرنامج «هذا الصباح»، الذي يذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه مع بدايات ظهور فيروس كورونا، كان يتم تشخيص المرض كونه يصيب الجهاز التنفسى، ويصيب أكثر من عضو آخر مثل الكلى والمخ، وبالتالي قد يحدث التهاب فى بعض أجزاء المخ، بما يؤثرعلى الذاكرة والقدرة على التركيز، وهو ما يسمى علميا بـ«الضباب المخي»، وهذا لا يسبب القلق لأن هذه الحالة قد تحدث للأشخاص المصابة بدور برد بحيث يشعرون بتشويش في المخ.

من أعراض الإصابة بكورونا المستجد نقص الأكسجين

وردا على سؤال «ماذا يجب أن نفعل إذا شعرنا بأعراض ما بعد التعافى من فيروس كورونا؟»، أجاب أستاذ ورئيس قسم الميكروبيولوجي والمناعة، أن من أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد نقص الأكسجين.

وأشار إلى أنه قد يتم السيطرة على حالة نقص الأكسجين بنصح المريض بممارسة التدريبات الرياضية، والتعرض للشمس والهواء باستمرار وأخذ الفيتامينات المناسبة.