قرارات عاجلة لمدارس النيل عن الامتحانات وإصابات كورونا

أعلنت وحدة مدارس النيل الدولية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة من القرارات المهمة بشأن جائحة كورونا والامتحانات والإجراءات الاحترازية وغيرها، خاصة بعد أن وردت إليها العديد من الاستفسارات من قبل أولياء الأمور، مؤكدة على أنه حتى الآن لا يوجد أي إصابات مؤكدة بفيروس كورونا لدى الطلبة بأي فرع من فروع مدارس النيل.

نتعامل مع الإصابات بكورونا ضمن الإجراءات الاحترازية

وأضافت في بيان عاجل لها، أن أي إصابات مؤكدة بتحليل معتمد لأي من العاملين بالمدارس يتم التعامل معها ضمن معايير الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوزارة وليست وفق أي أهواء فردية لأي فرع، مؤكدة على الحرص على أن جميع العاملين بالمدارس وكذلك الطلبة والطالبات ملتزمون بارتداء الكمامة أثناء التواجد داخل المدرسة.

وأوضحت أن أعمال التنظيف والتطهير تتم يوميًا وبشكل مستمر داخل الفروع وذلك تجنبًا لأي عدوى أو إصابة بين العاملين أو الطلبة، لافتة إلى أنه أثناء الامتحانات يجوز لولي الأمر الحضور لاستلام ابنه أو ابنته بعد الانتهاء من الامتحان بعد الرجوع لإدارة الفرع، مؤكدة على أن العمل بالمدارس قائم ولن يكون هناك أي إغلاق لأي فرع من الفروع، ولكن سوف يتم رفع درجة الإجراءات الاحترازية للحد الأقصى.

متابعة وتنسيق للعمل بين الفروع وبعضها البعض

وعن الجانب الأكاديمي، أكدت على أنه بدءًا من النصف الثاني من العام الدراسي سوف يكون هناك متابعة وتنسيق للعمل بين الفروع وبعضها البعض، وذلك للوصول إلى القدر الكافي من المساواة وبدءًا من العام الأكاديمي القادم سوف يكون هناك تقسيم لساعات العمل على مدارالعام الدراسي وفق معايير مدارس النيل المصرية الدولية بما يتماشي مع كون المدارس تخضع للنظام الدولي.

ونوهت إلى أن إدارة المدارس تعمل جاهدة على نشر الوعي بمعنى وقيمة شهادة النيل المصرية، سواء في ذلك على المستوى المحلي، متمثلًا في الجامعات المصرية داخل القطر المصري أو مع الجامعات العالمية خارج مصر للحصول على منح كاملة لأكبر عدد ممكن من طلاب مدارس النيل المصرية.

وأكدت على أن العمل على التعريف بمعنى و قيمة شهادة النيل المصرية مستخدمةً في ذلك كل وسائل التواصل الاجتماعي المتعارف عليها سواء داخل مصر أو خارجها وتعمل إدارة المدارس على تطوير العملية التعليمية واستكمال جميع عناصرها وإعادة الهيكلة في جميع المدارس، وذلك لتغطية أي عجز أو سوء توزيع في أي فرع من الفروع.