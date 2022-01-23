مسلسلات تعرض على الشاشات الفترة المقبلة.. «أبو العروسة» أولهم

تستعد الشاشات التليفزيونية لاستقبال عدد من الأعمال الدرامية خلال الفترة المقبلة والتي ينتظرها الجمهور بشدة، خصوصا المسلسلات المتضمنة أجزاء جديدة من أعمال حققت نجاحات بالفعل مع الجمهور من قبل.

مسلسل أبو العروسة

سيكون أول هذه الأعمال الدرامية مسلسل أبو العروسة، والذي سينطلق عرض الجزء الثالث منه يوم السبت المقبل الموافق 29 يناير على شاشة قناة dmc وينتظره الجمهور بشغف كبير، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه جزئيه الأول والثاني.

ويشارك في الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة سيد رجب وسوسن بدر ومدحت صالح ونرمين الفقي وميدو عادل وأحمد صيام وصفاء الطوخي وكارولين عزمي ورانيا فريد شوقي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.

مسلسل نقل عام

هناك أيضا مسلسل نقل عام، والذي سيبدأ عرضه هو الآخر يوم السبت الموافق 29 يناير، وذلك على شاشة قناة on e، ويضم العمل عدد كبير من الفنانين من بينهم محمود حميدة وميريهان حسين وريم البارودي ومحسن محيي الدين ونور خالد النبوي ومحمد محمود عبدالعزيز، وعدد آخر من الفنانين بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف منهم نيكول سابا.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

ينضم إليهم أيضا الجزء الثاني من مسلسل في بيتنا روبوت، والذي سينطلق عرضه قريبا على شاشة قناة cbc، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول مع الجمهور.

ويشارك في العمل عدد كبير من الفنانين من بينهم هشام جمال وليلي أحمد زاهر وشيماء سيف وعمرو وهبة وطه دسوقي وشيرين وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوي.