تعرف على موعد عرض مسلسلي أبو العروسة و نقل عام

ينتظر عشاق الدراما المصرية، عرض عدد من المسلسلات الجديدة خلال الأيام المقبلة، مثل الجزء الثالث من المسلسل الاجتماعي «أبو العروسة» - تأليف وإخراج هاني كمال - والذي حقق جزئيه السابقين نجاحا جماهيريا كبيرا، وهو من إنتاج شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأعلنت قناة DMC أن عرض المسلسل، سيبدأ في الثامنة مساء بعد غد السبت، على أن يعاد عرضه بعدها بساعتين على قناة DMC دراما.

وطرحت الشركة، البرموهات الخاصة بالعمل الجديد، والبوستر الذي يضم جميع أبطال العمل، وهم: سوسن بدر، سيد رجب، مدحت صالح، نرمين الفقي، أحمد صيام، محمود حجازي، ولاء الشريف، صفاء الطوخي، أيضا طرحت الشركة بوسترا فرديا لكل بطل من الأبطال، بالإضافة إلى طرح أغنية «راجعين» التي تذاع في فواصل شبكة قنوات DMC.

ويرصد المسلسل، المشكلات الاجتماعية المختلفة داخل الأسرة المصرية، بين جيلي الآباء والأبناء، والاختلافات العصرية فيما بينهم، خاصة بعد التطورات الكبيرة التي شهدها المجتمع المصري في السنوات الأخيرة.

29 يناير عرض مسلسل «نقل عام»

أعلنت شبكة قنوات ON E عن موعد عرض مسلسل «نقل عام»، وهو من إنتاج شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويمثل «نقل عام» عودة للفنان الكبير محمود حميدة إلى الشاشة الصغيرة بعد غياب عامين منذ دوره في مسلسل «لما كنا صغيرين».

ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل في الثامنة مساء 29 يناير الجاري، على قنات ON، على أن يعاد عرضه بعدها بساعتين على قناة ON دراما.

ويضم مسلسل «نقل عام» عددا كبيرا من النجوم، وهم: محمود حميدة، سميحة إيوب، أحمد بدير، سوسن بدر، إيمان أيوب، محمد محمود عبد العزيز، وهو من إخراج عادل أديب. وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول الموظف في هيئة النقل العام يخرج على المعاش بعد أن قضى حياته سائقا لأحد الأتوبيسات.