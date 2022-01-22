محافظ كفر الشيخ ووكيل التعليم يتابعان سير الامتحانات

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوى «عام»، التى انطلقت اليوم بجميع مدارس المحافظة طبقًا للمواعيد والجدول المعلن من قبل الوزارة، وأدى 24403 طلاب وطالبات، امتحان اللغة العربية، وتغيب عن أداء الامتحان 139 طالب وطالبة، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية أي شكاوى من الطلاب وأولياء أمورهم.

وتأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، من حسن سير العمل داخل اللجان، من حيث النظافة والنظام والهدوء وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية، والالتزام التام بكافة التعليمات الوزارية، حيث أن الامتحانات ورقية بنظام (البوكليت) بمعدل 70% اختيارات من متعدد، و30% مقالي، مع السماح للطلاب بحيازة واستخدام التابلت.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية خلال أداء الطلاب للامتحانات وذلك خوفا من انتشار فيروس كورونا، حيث جرى التشديد على ارتداء الكمامات الطبية قبل الدخول، كما جرى تعقيم اللجان والحرص على نظافة المدارس وسيجرى التعقيم بعد انتهاء كل يوم امتحان.

طلاب الصف السادس يؤدون امتحاناتهم

كما تابع وكيل الوزارة، أداء طلاب الصف السادس الابتدائي، في آخر امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث أدى 71230 تلميذا وتلميذة، امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية واللغة الانجليزية، وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مدرسة صندلا الثانوية المشتركة التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ، وأدى طلاب الصف الأول امتحانهم فى مادة اللغة العربية، مشيدا بانتظام الامتحانات بالمدرسة وتطبيق الإجراءات الاحترازية.