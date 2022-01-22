مطالبات بمنع عرض فيلم أصحاب ولا أعز: مخالف لقيم المجتمع

قدم المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إنذار لوزارة الثقافة، تمهيدًا لأقامه دعوى قضائية ضد الوزارة والمصنفات الفنية لمنع عرض فيلم أصحاب ولا أعز بطوله منى ذكي وأياد نصار بعد ساعات من عرضه.

دعوة للانحلال الأخلاقي

وكشف محفوظ، بما جاء في إنذاره، بانه بعد عرض فيلم أصحاب ولا أعز للجمهور أثار موجه من الغضب الجماهيري ووصفه بأنه يدعو للانحلال الأخلاقي في عده مشاهد بالفيلم من أبطاله.

وأضاف محفوظ، أن هناك مشهد آخر للزوجه مني زكي تخلع ردائها الداخلي حين خروجها من المنزل لأسباب لا أخلاقية والأخطر هو النظرة المؤيدة للمثلية الجنسية وإظهار التعاطف مع تلك العلاقات المحرمة.

مخالفة صريحة لنصوص القانون

واردف محفوظ بإنداره تساؤل وصفه بالقانوني كيف تم الترخيص للخروج هذا الفيلم للعرض الجماهيري وبه مخالفات صارخه لقانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية رقم 35 لسنة 1978 ومخالفه غير منطقية إلى نصوص القانون رقم 430 لسنة 1955، المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992، والذي ينص على سلطه الرقابة على المصنفات السمعية أو البصرية، سواء كان أداؤها مباشرًا، أو مسجلة بأي وسيلة من وسائل التقنية وذلك بقصد حماية النظام العام والآداب ومصالح الدولة العليا.

إصدار أمر فوري بمنع عرض الفيلم

واستطرد محفوظ، أن ذلك العمل الذي يبث السموم الاجتماعية عن طريق بعض المشاهد والعبارات التي قد تعصف بأخلاقيات المجتمع وآدابه وترسخ فكرة الحرية الجنسية المطلقة دون رابط أو ضوابط.

واختتم محفوظ إنداره المرسل بكتاب موصي بعلم الوصول بمطالبة وزيرة الثقافة بإصدار أمر فوري بمنع العرض العام للفيلم أصحاب ولا أعز من العرض الجماهيري حماية للقيم والأخلاق التي تحميها وزارة الثقافة والجهة التنفيذية التابعة لها وهي المصنفات الفنية واتخاذ اللازم قانونا.