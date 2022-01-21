منى زكي تتجاهل انتقادات الجمهور لـ«أصحاب ولا أعز».. ومتابع: لا يليق بمجتمعنا

تجاهلت الفنانة منى زكي، هجوم جمهورها ومتابعيها، هي وأبطال فيلم «أصحاب ولا أعز»، منذ إطلاقه أمس الخميس 20 يناير 2022، على منصة «نتفليكس»، بسبب المشاهد الجريئة والألفاظ الخارجة التي تم تداولها خلال أحداث الفيلم، ومازال الجمهور يشن هجومًا عليها في صحفتها الرسمية، ومن أبرزهم، احدهم معلقا: «للأسف فيلم وحش جدا ولا يليق بمجتمعنا مع أني بحبك جدًا بس زعلت إنك شاركتي في فيلم زي ده».

نشرت الفنانة منى زكي، منشورًا عقب صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، تشيد بمجهود طاقم عمل فيلم «أصحاب ولا أعز»، متجاهلة جميع الانتقادات التي شنت من قبل الجمهور العربي منذ إطلاقه.

منى زكي: كان من دواعي سروري العمل في هذا الفيلم

حيث علقت منى زكي، من خلال منشورها على «فيس بوك»، قائلة: «كان من دواعي سروري العمل مع كل من شارك في هذا الفيلم، بدءًا من جميع زملائي والمنتجين وكل الفريق أمام الكاميرا وخلف الكاميرا».

وتابعت منى زكي، منشورها مهنئة المخرج وسام ساميرا، على أول تجاربه الإخراجية، معلقة: «مبروك وسام ساميرا، على فيلمك الأول، لقد بذلت الكثير من الجهد لإحيائه.. حظًا سعيدًا وإن شاء الله هو الأول من بين العديد».

واختتمت منشورها، متمنية أن ينال إعجاب المشاهدين، معلقة: «أتمنى أن يعجبكم جميعًا ويستمتعوا به بقدر ما استمتعنا بتصويره».

الجمهور: أحنا بنحبك.. زعلنا إنك شاركتي بالفيلم ده

وكان رد فعل الجمهور على منشور منى زكي، قاسيًا من البعض، وبمثابة صدمة كما وصفه البعض، وعاتبها البعض أنهم لا يحبون أن يروها في مثل هذه الأعمال.

وكانت من أبرز التعليقات، أحدهم قائلا: «مش عارفه كيف فيلم زي هذا يعرض لا والأسواء يقولوا فيلم عائلي.. مش حلو بشكل وغير لائق أسوأ فيلم شاهدته في حياتي»، وآخر معلقا: «للأسف فيلم وحش جدا ولا يليق بمجتمعنا مع أني بحبك جدا بس زعلت إنك شاركتي في فيلم زي ده».