هل انتهت جائحة فيروس كورونا وتحولت لنزلة برد؟.. طبيب يوضح

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن فيروس كورونا يتحور من فترة إلى أخرى وحتى الآن التحورات هي ضعيفة وليست قوية وما يميزها هو سرعة الانتشار، والذي ظهر على متحور أوميكرون.

وأضاف رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا يوجد دليل علمي حتى الآن بأن الفيروس سيتحول إلى نزلة برد، والأكيد أنه يتحور ويمكن أن يظهر متحور أشد.

لا يمكن القول الآن إن فيروس كورونا سيتحول لنزلة برد

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، أن فيروس كوورنا حتى الآن لا يمكن القول إنه يتحول إلى نزلة برد، والدليل هو ظهور متحورات جديدة له، مشيرة إلى أن الفيروس يريد البقاء بظهور متحورات له ولا أحد يمكن أن يتنبأ بأن الفيروس سيتحول لنزلة برد أو أن تنتهي الجائحة.

وأوضحت أن المنظمة تتعامل من خلال الدراسات والأبحاث العلمية وبعد ذلك تصدر قرارها وما تراه، وحتى الآن فيروس كورونا ما يرتبط به ونزلات البرد هو تشابه الأعراض، مؤكدة أنه سيصبح موسميا وفقا لعدد من الدراسات، مناشدة المواطنين بضرورة الحرص على الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الجسدي والبعد عن الزحام وعدم التكدس «عارفين العالم تعب من هذه الإجراءات ولكن علينا الحذر».

«الصحة» تناشد المواطنين بالحصول على لقاح كورونا

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان، في بيان رسمي لها، اعتبار نزلات البرد في التوقيت الحالي هو اشتباه كورونا والعزل الصحي لحين التأكد من الإصابة من عدمه والخضوع الى البروتوكول العلاجي بعد استشارة الطبيب المختص، مشيرة إلى ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وأهمية الحصول على لقاحات كورونا للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.