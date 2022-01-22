الصحة تنصح الأمهات الجدد بتلقي لقاح كورونا: الأجسام المضادة تنتقل للرضيع

قال مصدر باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنَّ الفترة الحالية تشهد خلط كبيرًا في التفرقة بين الإنفلونز الموسمية وفيروس كورونا ونزلات البرد العادية، متابعًا أنَّه يجب على كل مواطن مصاب بنزلات برد التعامل معها على أنَّها إصابة بمتحور أوميكرون ومتابعة إجراءات العزل الصحي واستشارة الطبيب المختص.

المصاب بالإنفلونزا يعدي شخصين أو ثلاتة

وأكّد المصدر لـ«الوطن»، أنَّه يجب معرفة أن المصاب بفيروس الإنفلونزا قد يصيب شخصين أو 3 على الأكثر، أما فيروس كورونا فإنه يصيب ما يتراوح بين 5 و7 أشخاص اخرين، أما متحور أوميكرون فيمكنه إصابة ما يتراوح بين 14 و16 شخصًا على الأقل، مؤكّدًا المتحور الجديد ينتشر بسرعة كبيرة جدًا.

وأضاف المصدر، أنَّه على المواطنين إدراك أهمية لقاحات كورونا، معلنًا أنَّ وزارة الصحة والسكان أعلنت توافر لقاح كورونا لكل الفئات العمرية وحتى الأطفال إلى سن 18 عامً، وضمنت الفئات العمرية طلاب المدارس من سن 12 لـ18 عامًا، وطلاب الجامعات والعاملين في هيئة التدريس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والعاملين فى القطاع الصحي.

المرضعات عليهنّ تلقي لقاح كورونا

وحسم المصدر الجدل القائم حول تطعيم المرضعات بلقاح كورونا، مؤكّدً أنَّه يجب على السيدات المرضعات تلقي اللقاح، إذ أن الأجسام المضادة التي تكتسب بعد التطعيم تنقل إلى الطفل الرضيع من خلال الحليب ومن ثم تحميه من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر وعدم التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا وتجاوز الموجة الجديدة من فيروس كورونا والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.