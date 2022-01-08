شروط التقديم لوظيفة باحث سجل تجاري بـ«التموين».. «مستمر لنهاية يناير»

تستمر بوابة الوظائف الحكومية، طوال يناير الجاري، في تلقي طلبات الراغبين في الحصول على وظيفة «باحث سجل تجاري»، ضمن الوظائف المتاحة بوزارة التموين وتحديدا في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة، التي بدأ التقديم لها منذ 1 يناير 2022، وذلك بعد الإعلان الرسمي لجهاز التجارة الداخلية عن حاجته لتوظيف 200 موظف للعمل في وظيفة «باحث سجل تجاري».

شروط التقديم لوظيفة باحث سجل تجاري بوزارة التموين

وأعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه على الراغبين في الحصول على وظيفة «باحث سجل تجاري»، استيفاء الشروط المطلوبة باستمارة التوظيف، والموجودة على بوابة الحكومة المصرية، وذلك حتى استمرار غلق باب التقدم نهاية يناير 2022، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما.

- أن يكون خريج إحدى كليات التجارة أو حقوق أو اقتصاد وعلوم سياسية.

- أن يكون المتقدم على الوظيفة حاصل على تقدير جيد كحد أدنى.

- أن يكون المتقدم ملما بأساسيات الحاسب الآلي.

- أن يجيد اللغة الإنجليزية.

وبناء على ما جاء في إعلان جهاز تنمية التجارة الداخلية؛ فإن وظيفة «باحث سجل تجاري»، متاحة في المحافظات التالية: «القاهرة - الإسكندرية - بورسعيد - السويس - دمياط - الدقهلية - الشرقية - القليوبية - كفر الشيخ - الغربية - المنوفية - البحيرة - الإسماعيلية - الجيزة - بني سويف - الفيوم - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - أسوان - الأقصر - البحر الأحمر - الوادي الجديد - مطروح - شمال سيناء - جنوب سيناء».

خدمات السجل التجاري عبر بوابة مصر الرقمية

ويقدم جهاز التجارة الداخلية، عبر بوابة مصر الرقيمة، عددا من خدمات السجل التجاري إلكترونيا، وتصل إلى 11 خدمة؛ تشمل ما يلي:

1. طلب مستخرج سجل تجاري.

2. استعلام عن سجل تجاري.

3. طلب تجديد سجل تجاري.

4. طلب شهادة بيانات.

5. تحديث بيانات.

6. إضافة منشأة مسجلة (غير مدرجة داخل شركاتي).

7. الاستعلام عن المكاتب.

8. حجز ميعاد.

9. استدلال عن سجل.

10. طلب مستخرج سجل تجاري للاعتماد من وزارة الخارجية.

11. حجوزاتي.