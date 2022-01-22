بلاغ للنائب العام ونقابة الأطباء لإغلاق عيادة «طبيب وائل الإبراشي»

قال المحامي سمير صبري بصفته وكيلاً عن سحر أحمد محمود عبده شراقي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، إنه تقدم ببلاغ للنائب العام ونقاية الأطباء بشأن غلق عيادة الطبيب المعالج للإعلامي الراحل «وائل الإبراشي»، لحين انتهاء التحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده، موضحا أنه تم تقديم طلب آخر لاستعجال الجهات المعنية بالنظر في البلاغات المقدمة بشأن إغلاق عيادته.

تحرير محضر للإطلاع على مخالفات العيادة

وأضاف «صبري» في تصريحات خاصة لــ«الوطن»، أنه سيتقدم خلال الساعات المقبلة بتحرير محضر بقسم الشرطة للإطلاع على أعمال العيادة الخاصة بالطبيب المعالج للإعلامي وائل الإبراشي شريف عباس، من أجل الذهاب للعيادة وإثبات وجود مخالفات يتم رصدها من عدمه.

وتابع «صبري»، أنه يجب إغلاق العيادة لحين انتهاء من التحققات في التهم المنسوبة للطبيب المعالج للراحل وائل الإبراشي، حفاظا على أوراح المرضى والمصابين.

أرملة الإبراشي تتهم الطبيب بتدهور حالة زوجها قبل وفاته

وفي سياق متصل، نفى الدكتور شريف عباس، استشاري الكبد والجهاز الهضمي، غلق عيادته الخاصة به في الوقت الحالي، وبعد اتهامه بالتسبب في تدهور الحالة الصحية للإعلامي الراحل وائل الإبراشي أثناء علاجه في بداية مرضه بعقار سوفالدي الذى تجري عليه تجارب لاستخدامه في علاج مرضى كورونا، بحسب تصريحات أرملة الإبراشي.

الطبيب ينفى غلق عيادته

وأضاف شريف عباس في تصريحات لـ«الوطن»، أن العيادة لم تُغلق وتعمل في أوقاتها الرسمية المحددة لاستقبال المرضى والأشخاص الذين يترددون عليها من أجل الكشف والفحص الطبي.