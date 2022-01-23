المفتي لـ«الوطن»: أنشأنا مرصد الفتاوى التكفيرية لمواجهة الفكر المتطرف

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنَّ الفكر لا يُقابل إلَّا بالفكر، وإذا استعصى تفكيك الفكر المتطرف وتمسك المتطرفين به، يكون هناك إجراءات أخرى، مضيفًا: «أخذنا هذا المنهج من سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، عندما ذهب إلى الخوارج في مكانهم وحصر ما عندهم من الشبه، وأخذ يُفند لهم الشبه شبهة شبهة، إلى أن رجع معه ما يُقارب ألفين من الناس اقتناعًا بما وصل إليه، فنحن نحتاج إلى هذا التفكير».

إنشاء مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن»: لذلك في عام 2014، أنشأنا مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة وهذا المرصد يعتمد على هذه المنهجية، لأنَّ حصر الشبه يعني رصد الفتاوى التي تؤرق وتدعو إلى العنف وعدم الاستقرار وإلى شبه كبيرة جدًا، بحيث تكفر الناس وتؤدي إلى تفسيقهم وقتالهم بعد ذلك.

وأشار إلى أنَّ المرصد يعمل على مدار الـ24 ساعة، يرصد ثمَّ يُحلِّل ثم نكتب تقارير، ترفع إلى المراكز المتخصصة وكذلك نستفيد منها من خلال إرسال رسائل إلى الشباب بوسائل مختلفة، حتى نقِ هذا الشباب من براثن هذا الفكر المتطرف.

ولفت إلى أنه من أهم الذي نفذته دار الإفتاء خلال عام 2021 أيضًا في مكافحة التطرف، الرحلات الخارجية خارج مصر وتنظيم لقاءات مع الناس والتلاقي بالأفكار، من أجل محاصرة هذا الفكر المتطرف في أماكن عديدة، فضلًا عن إنشاء مركز «سلام» لدراسات التطرف في دار الإفتاء.

المرجع المصري لدراسات التطرف

وتطرَّق أيضًا إلى المرجع المصري لدراسات التطرف الذي يعتبر في طور البداية في الوقت الحالي، حيث تمَّ البدء فيه بالفعل وتم إنجاز منه البعض، منوهًا بأنهم يطمحون خلال هذا العام أن يتم هذا العمل الكبير، لأنه يقع في 30 مجلدا تقريبًا.