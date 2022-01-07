المفتي: لا مانع شرعي للاحتفال بميلاد سيدنا عيسى.. والقرآن احتفى به

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن دار الإفتاء المصرية رصدت مجموعة كبيرة من الفتاوى على شبكة الإنترنت تهدم العلاقة بين المسلمين والأقباط، ولا يوجد مانع شرعي للاحتفال بميلاد سيدنا عيسى.

الفتاوى التي تحرم تهنئة المسيحيين بميلاد المسيح عفاها الزمان

وأوضح «شوقي» خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أن ما رصدته الإفتاء كالسؤال عن حكم تهنئة المسيحيين بعيدهم، أو حكم بناء الكنائس، لافتا إلى أنه من الأمور الغريبة في هذه الدراسة أن هناك فتاوى صدرت من متشددين في دول لا يوجد عندهم أي مسيحي ولا كنائس، فكيف يحكمون على شيء لم يعاينوه أو يعاصروه؟.

وأفاد مفتي الجمهورية بأن الفتاوى التي تحرِّم تهنئة المسيحيين بميلاد المسيح عليه السلام هي فتاوى قد عفا عليها الزمان ويجب ألا نلتفت إليها ونرفضها، مشيرا إلى أن المؤسسات الدينية الرسمية في مصر كدار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف والأوقاف تسير على منهجية واحدة في أن تهنئة إخوتنا المسيحيين بميلاد السيد المسيح، من أبواب البر الذي أمرنا الله به، والقرآن الكريم أعطانا الدرس بأنه احتفى بميلاد السيد المسيح عليه السلام.

مشاركتنا لشركاء الوطن في أعيادهم من قبيل السلام وحسن الجوار

وأكد شوقي علام أن مشاركتنا لشركاء الوطن في أعيادهم ومناسباتهم وتبادل الفرحة معهم هي من قبيل السلام والتحية وحسن الجوار، وأن قيادات المؤسسات الدينية الرسمية تتبادل الزيارات مع قيادات الكنائس في مودة واحترام، وذلك مظهر من مظاهر البر والرحمة والتعامل بالرقي الإنساني الذي كان يفعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من جاوره أو تعامل معه منهم، وعلى ذلك سار المسلمون سلفا وخلفا عبر تاريخهم المُشَرِّف وحضارتهم النقية وأخلاقهم النبيلة السمحة التي دخلوا بها قلوب الناس قبل أن يدخلوا بلدانهم.