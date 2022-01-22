رفع درجة الاستعداد بالسويس لمواجهة الطقس السيئ.. وتوقعات بسقوط أمطار

شهدت محافظة السويس اليوم السبت، تحسنا في حالة الطقس واختفت الغيوم من السماء وسطعت الشمس وارتفعت درجة الحرارة بشكل ملحوظ عن ما شهدته المحافظة خلال الأيام الماضية، من سوء الأحوال الجوية.

طقس دافئ وتحسن درجة الحرارة

حالة الطقس في السويس تحسنت بشكل عام وبلغت درجة الحرارة الكبرى 19 درجة مئوية والصغرى 8 درجات، ونسبة سرعة الرياح بلغت 14كم /ساعة وتهب من الشمال والرطوبة 55%.

وبحسب بيان الأرصاد فأنه من المتوقع هطول أمطار خفيفة، اليوم السبت، وأن تشمل حالة البحر الأحمر، ارتفاع الأمواج بين متر واحد ومتر ونص، موضحة أن الطقس ملائم جدا للملاحة.

استعدادات لمواجهة تغيرات الطقس

من جانبها أعلنت محافظة السويس، في بيان، رفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ، والتغيرات الجوية للقصوى حيث عقد اللواء عبد المجيد صقر أكثر من اجتماعا مع مختلف الأطراف المعنية بالتعامل مع أية متغيرات سواء كانت الأحياء الخمسة بالمحافظة أو الكهرباء والصرف الصحي، موضحا التأكيد على سلامة وعمل بيارات المطر بالشوارع لمجابهة أي أمطار أو سيول.

وشدد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، على المديريات والجهات المشاركة لمواجهة السيول بالتأكيد على جاهزية المعدات والسيارات والتأكيد من كفاءتها وصلاحيتها بالإضافة إلى جاهزية الأفراد وأطقم العمل بها وتحديد موقعها. مؤكدا متابعة ومراجعة جميع مخرات السيول والتنسيق مع الري والأحياء وغرفة عمليات محافظة السويس الرئيسية في أي متغير يطرأ.

طوارئ في كافة قطاعات المحافظة

ومن جانبه، أكد «صقر» على مديري الصرف الصحي والمرور والحماية المدنية والأجهزة التنفيذية بالاستعداد بالتدخل في حالة حدوث أمطار وسيول، وبمتابعة العمل على مدار الساعة ومتابعة شبكات صرف الأمطار بالشوارع الرئيسية.