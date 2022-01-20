طقس سانت كاترين يصل لـ5 درجات تحت الصفر وأمطار على مدن خليج السويس

قال اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، إن البلاد تتعرض لموجة من الطقس البارد، ودرجات الحرارة انخفضت في معظم مدن المحافظة نهارا، موضحا أن الأرصاد الجوية حذرت المحافظة من احتمالية سقوط أمطار جراء الطقس البارد.

جنوب سيناء: سانت كاترين تحولت لـ«ثلاجة طبيعية»

وأوضح «الشريف» في تصريح خاص لـ«الوطن» اليوم الخميس، أن درجات الحرارة انخفضت إلى 8 درجات في معظم المدن ليلة أمس، بينما تحولت مدينة سانت كاترين إلى ثلاجة طبيعية فالجبال بعضها مغطي بالثلوج، وطوال اليوم الطقس بارد جدا على كل أحياء المدينة.

«سانت كاترين» 5 درجات تحت الصفر

وقال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، في تصريح لـ«الوطن» إن موجة الصقيع مستمرة ووصلت درجة حرارة المدينة فجر اليوم إلى 5 درجات تحت الصفر، وهي المدينة الوحيدة التي تسجل درجات تحت الصفر معظم فترات الشتاء، مضيفا أن السحب تملئ سماء المدينة، ودخلت السحب بين قمم الجبال في تابلوه طبيعي يصور جمال هذا المشهد الذي لا يتكرر إلا في مدينة سانت كاترين.

وأوضح «العناني» أن الرحلات السياحية إلى قمة جبل موسى مازالت مستمرة، واستقبلت المدينة قرابة 800 سائح للاستمتاع بمشهد الثلوج على قمم الجبال، والسحب التي تغطيها.

أمطار خفيفة على مدن خليج السويس

وأكد اللواء أيمن الشريف، أن مدن خليج السويس «رأس سدر، أبو زنيمة، أبو رديس» تعرضت أمس لأمطار خفيفة لم تؤثر علي أي مظهر من مظاهر الحياة، موضحا أن المحافظة مستعدة لمواجهة الأمطار والسيول المتوقعة، وأن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لم تتلق أي بلاغات بشأن وقوع حوادث على الطرق بسبب الموجة الباردة، وجميع الموانئ والمطارات والطرق مفتوحة أمام الجميع.