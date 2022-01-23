حظك اليوم برج السرطان الأحد 23-01-2022 مهنيا وعاطفيا.. تجنب أعداءك

يعد برج السرطان من الأبراج المائية التي تتميز بأنه يمتلك شخصية حساسة ورقيقة، ولكنه متقلب المزاج بشكل دائم، يهتم كثيرا أن يكون ذو مظهر حسن، ولكن عنف شخصيته يجعل الآخرين يعتقدونه شخصية عميفة، لا يرغب في إدخال أحد ف حياته الشخصية.

دائما ما يبحث برج السرطان عن حظك اليوم برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، ونستعرض من خلال السطور التالية حظك اليوم برج السرطان وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

تجنب مواجهة الأعداء الذين يترصدون لك، واحرص على ألا تثير غضبهم، حتى لا يتخذون خطوات تضرك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

يجب عليك ان تتحكم في تقلباتك المزاجية، ولا تجع غضبك يسيطر على أفعالك مطلقا.

امرأة السرطان في الحب

تتميز امرأة برج السرطان بأنها لديها الكثير من العاطفة، إذ تحمل الكثير من المشاعر الكامنة في داخلها لشريك حياتها، وبالرغم من ذلك فهي لا تبوح عنها بسهولة للطرق الآخر، ومن الصعب عليها أن تثق فيمن حولها بسهولة.