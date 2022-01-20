حظك اليوم برج السرطان الخميس 20-1-1-2022 مهنيا وعاطفيا

أول الأبراج المائية منحيث الترتيب هو برج السرطان، الذي يقابل برج الجدي في الدائرة الفلكية، مما يجعله من الشخصيات المملوءة بالعاطفة الجياشة، كما أنه يتمتع بحس عالي من الولاء والإخلاص، ويرفض المناقشات لأنها قد تسبب في حدوث مشاكل وخلافات بينه وبين من يحبهم.

مواليد برج السرطان من الأبراج التي تؤمن بشدة بالغيبيات وحركة النوم والكواكب، لذلك نعرض لهم في سطور بسيطة حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي بحسب ما قالته عبير فؤاد خبيرة الأبراج

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

ينصحك البرج اليوم للتركيز على الأمور المالية، والمهنية، موضحًا أنه ستنجح في تحقيق مكاسب جيدة إذا استطعت مراجعة حساباتك وخطواتك، لكن انتبه فالقمر في منزلك الثاني.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

لمواليد برج السرطان عليك التأني فيما تفعل أو تقول، واحترس من الوعود التي تقدمها للشريك، وتعامل بحكمة وتروي مع العائلة.

مشاهير برج السرطان

عدد كبير من المشاهير حول العالم ينتمون لبرج السرطان، نذكر منهم الأميرة ديانا، والممثل روبن وليامز، الملاكم مايك تايسون، والممثل العالمي سلفستر ستالون.