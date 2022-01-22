شروط حصول الطلاب على إجازة الامتحانات في قانون العمل الجديد.. «مدفوعة الأجر»

يعد مشروع قانون العمل الجديد من أهم التشريعات التي يجري مناقشتها في البرلمان المصري، ويوفر العديد من المزايا للعامل، كما ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويوفر حقوق للطفل لم تكن موجودة في أي تشريع سابق، كما ينظم الإجازت الخاصة بالعامل.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، إجازات الطلاب في مشروع قانون العمل الجديد، وشروط الحصول عليها:

ساعات العمل في القانون الجديد

ونص مشروع قانون العمل الجديد، على أن العامل لا يتم تشغيله أكثر من 8 ساعات في اليوم، و48 ساعة أسبوعيا، كما قرر مشروع قانون العمل الجديد أن الطفل لا يجوز تشغيله أكثر من 8 ساعات، ويجب أن تشمل ساعات العمل فترات راحة، بحيث لا يجوز تشغيله أكثر من 5 ساعات متصلة.

إجازة الامتحانات في قانون العمل الجديد

وتضمن مشروع قانون العمل الجديد، مواد تحفظ حقوق العامل الذي لا يزال بالتعليم في الالتحاق بالامتحانات، وأوجب مشروع قانون العمل إجازة امتحانات للعامل، وذلك للالتحاق بالامتحانات، وتكون مدفوعة الأجر.

شروط إجازة الامتحانات

وأوضح مشروع قانون العمل الجديد، أن الإجازة التي يحصل عليه العامل لدخول الامتحانات مشروطة، ويجب أن يخطر العامل صاحب العمل كتابيا قبل الإجازة بـ10 أيام، كما يشترط تقديم ما يثبت دخوله الامتحانات.

مشروع قانون العمل الجديد

وواصل مجلس الشيوخ، خلال الأسبوع الماضي، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وذلك بعد انتهاء منتدى شباب العالم، الذي شهد توقف جلسات مجلسي النواب والشيوخ بسبب أهمية هذا الحدث العالمي الذي يقام على الأراضي المصرية، وبحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء والنواب.