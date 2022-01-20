وزيرة البيئة: منظومة المخلفات لم ترفع فاتورة الكهرباء «فيديو»

نفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ما يتم تداوله عن أن منظومة المخلفات أدت لزيادة فاتورة الكهرباء، قائلة إن الفاتورة ارتفعت بسبب الجزء الخاص بالكهرباء، وليس بسبب تحصيل رسوم زيادة بسبب منظومة المخلفات، لافتة إلى أن وزارة التنمية المحلية مسؤولة عن البنية التحتية لمنظومة المخلفات، من خلال إنشاء المدافن والمصانع والمحطات الوسيطة.

لم يتم تحميل المواطن حتى الآن أي أعباء مالية

وأضافت خلال لقاء مع تلفزيون «الوطن»، اليوم الخميس، أنّ الجزء الثاني لتشغيل هذه المنظومة يتمثل في استكمال طرح باقي المحافظات في المرحلة التجريبية، وهي عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، مؤكدة أنه لم يتم تحميل المواطن حتى الآن أي أعباء مالية فيما يخص زيادة الرسوم الخاصة بالنظافة.

وأشارت إلى أن الوزارة ترغب في إنشاء أول نموذج تجريبي لإحداث بعض التغيير في هذه المنطقة، ثم يتم التحصيل لهذه الرسوم بما يتوافق عليه قانون تنظيم إدارة المخلفات في مجلس النواب، مع مراعاة محدودي الدخل.

المستشفيات والمولات لم تكن تدفع لمنظومة المخلفات

وأكدت أنه توجد أعباء إضافية عندما يبدأ تفعيل رسوم المنظومة لكن الأعباء لن تؤثر على محدودي الدخل، «ناقشنا هذا القانون والجزء الخاص بالرسوم في مجلس النواب، وتم الاتفاق على نسبة معينة للمتحصلات للدولة لاستكمال هذه المنظومة وتغطية جميع الشرائح، فهناك أماكن لم تكن تدفع لمنظومة المخلفات، منشآت معينة مثل المولات والمستشفيات والمصانع».

وتابعت: «حتى نضبط هذه المنظومة تصرف الدولة جزءً من تكلفتها، والدولة بالفعل صرفت أكثر من 7 مليارات جنيه حتى الآن لهذه المنظومة لتنشئ البنية التحتية الخاصة بها، ولم تطلب رفع رسوم النظافة على المواطن، لكن لنبدأ في تشغيل كل ذلك يجب أن تكتمل المنظومة ما بين العائد الذي يدخل وما يصرف للشركات لتستطيع تقديمها هذه الخدمة».