لو ضاع منك.. 6 خطوات سريعة لاستخراج كارت شحن جديد لعداد الكهرباء

وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عددا من الخطوات العاجلة والسريعة، يلجأ إليها المواطنين في حالة فقد كارت العداد مسبق الدفع، من أجل تسهيل الحصول على بديل من شركة الكهرباء التابع لها، في أسرع وقت ممكن.

وأوضحت الوزارة، أن أي عدد مسبق الدفع، لا يتم شحنه نهائيا، إلا بالرقم الكودي الخاص به فقط، وفي حال فقده، يصعب شحنه إلا بعد الحصول على بديل بنفس رقم الكود ورقم العداد، من شركة الكهرباء.

خطوات استخراج بدل فاقد لكارت شحن عداد الكهرباء الكودي

- تحرير محضر بقسم الشرطة، التابع لمحل السكن.

- التوجه إلى شركة الكهرباء، التابعة لمحل السكن، وتقديم طلب بالحصول على «كارت جديد» برقم العداد.

- تقديم صورة واضحة للعداد، يظهر فيها رقمه.

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومى لمالك الوحدة، وفي حالة الاستئجار تقدم صورة الرقم القومي للمستأجر، بالإضافة إلى صورة من عقد الإيجار، سواء كانت وحدة سكنية، أو محل تجاري.

- دفع قيمة استخراج الكارت الجديد، طبقا للرسوم المعتمدة في شركة الكهرباء.

- بعد انتهاء كل هذه الإجراءات يتم استخراج الكارت، وتفعيله وتسليمة للمواطن في نفس اليوم.

إتاحة إمكانية الشحن بالموبايل

يذكر أن شركات توزيع الكهرباء، قدمت مؤخرا، خدمة جديدة لمشتركي العداد مسبق الدفع، من خلال تسهيل عملية الشحن السريع له، عن طريق الدفع من خلال تطبيق سهل الاستخدام على الموبايل.

ويغني التطبيق عن خدمات الدفع السريع مثل: «فوري» أو «ضامن»، أو أي من طرق الدفع السريعة، أو حتى الذهاب إلى شركة الكهرباء، من أجل إتمام عملية شحن الكارت.

وتؤكد الشركة، أن خدمة الدفع عن طريق الموبايل، ستكون أسرع طريق متاح لشحن كارت العداد، تسهيلا على المواطنين، في وقت تستهدف فيه الشركة القابضة لكهرباء مصر، تركيب 4 ملايين و450 ألف عداد، منها 2 مليون عداد مسبوق، ضمن خطة الوزارة.