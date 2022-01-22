بيكر هيوز: شركات الطاقة الأمريكية خفضت حفارات النفط بعد تراجع الأسعار

خفضت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع حفارات النفط للمرة الأولى من 13 أسبوعا بعد انخفاض أسعار الخام لستة أسابيع متتالية من أواخر أكتوبر وأوائل ديسمبر.

وبينما انتعشت أسعار النفط وتم تداولها عند أعلى مستوياتها منذ 2014 هذا الأسبوع، قال محللو الطاقة إن الأمر عادة ما يستغرق حوالي شهر أو شهرين بالنسبة للحفارات لإضافة أو إزالة الحفارات بعد تحركات أسعار النفط.

وقالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز في تقريرها الشهري، إن عدد منصات النفط والغاز الأمريكية، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، ارتفع إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2020.

إجمالي عدد الحفارات يصل إلى 226 منصة

وقالت شركة بيكر هيوز، إن هذا يجعل إجمالي عدد الحفارات يصل إلى 226 منصة، أو 60%، خلال هذا الوقت من العام الماضي.

وتراجعت حفارات النفط الأمريكية بواحدة إلى 491 هذا الأسبوع، بينما ارتفعت منصات الغاز إلى 113، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2020.

وتم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من 87 دولارًا للبرميل في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2014، وكانت في طريقها للارتفاع للأسبوع الخامس على التوالي للمرة الأولى منذ أكتوبر.

ومع ارتفاع أسعار النفط بنحو 13 بالمئة حتى الآن هذا العام بعد ارتفاعها 55 بالمئة في 2021، قالت عدد متزايد من شركات الطاقة إنها تخطط لزيادة الإنفاق للعام الثاني على التوالي في 2022 بعد خفض نفقات الحفر والانتهاء في عامي 2019 و2020.

استكمال الآبار التي تم حفرها في الماضي

وذهب جزء كبير من زيادة الإنفاق أيضًا نحو استكمال الآبار التي تم حفرها في الماضي، والمعروفة في الصناعة بالآبار المحفورة ولكن غير المكتملة «DUC».

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير هذا الأسبوع إن المنتجين حفروا 635 بئراً وأنجزوا 876 في أكبر أحواض الصخر الزيتي في سبتمبر، وقد أدى ذلك إلى انخفاض إجمالي الآبار المحفورة وغير المكتملة «DUC» بمقدار 241 بئراً إلى 5385، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2017.