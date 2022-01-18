أسعار النفط تسجل أعلى مستوى لها خلال 7 سنوات بعد الهجوم على أبوظبي

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى لها في سبع سنوات، حيث ساعدت التوترات الجديدة في المنطقة على دفع الأسعار، وتوعدت الإمارات بالرد على الحوثيين بعد شن هجوم دامي على عاصمتها أبو ظبي أمس، الإثنين.

خام برنت يرتفع 1.39%

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي خام برنت 1.39٪ إلى 87.68 دولار للبرميل صباح الثلاثاء، في حين قفزت العقود الآجلة لخام القياس العالمي غرب تكساس الوسيط بأكثر من 1.8٪ لتصل إلى 85.39 دولار خلال الصفقات الصباحية المبكرة.

الخامان يحققان أعلى مستوى في 7 سنوات

وحقق كلا من الخامين «برنت ونايمكس»، أعلى مستوى لهما منذ أكتوبر 2014 بعد يوم تداول هادئ، أمس الإثنين، حيث كانت الأسواق الأمريكية مغلقة وفي عطلة عامة.

الخارجية الإماراتية تدين الهجمات

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان عقب الهجمات التي تعرضت لها أبو ظبي: «ندين استهداف مليشيات الحوثي لمناطق ومنشآت مدنية على أراضي الإمارات اليوم ونعيد التأكيد على أن المسؤولين عن هذا الاستهداف غير القانوني لبلدنا سيخضعون للمساءلة»، وأضافت الوزارة أنّ الإمارات تحتفظ بحق الرد على الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي.

توتر المناخ الأمني يدعم أسعار النفط

وعزا محللو الطاقة الاتجاه السعودي للنفط خلال الأسابيع الأخيرة، إلى إشارات على ضيق السوق والمخاوف المستمرة من توغل روسي في أوكرانيا، وأدى هذا التهديد لمزيد من التدهور في المناخ الأمني ​​بمنطقة الشرق الأوسط وتوفير مزيد من الدعم أسعار النفط.

وقالت «أدنوك الإماراتية»، الثلاثاء ، في بيان نُشر على تويتر، إنّ عملياتها لم تتأثر بالحرائق، وإنها فعّلت خطط استمرارية الأعمال لضمان إمداد موثوق وغير منقطع للمنتجات لعملائها المحليين والدوليين، وقالت في تغريدة سابقة إن الشركة شعرت بحزن عميق لتأكيد وفاة ثلاثة من موظفيها.

الإمارات سابع أكبر منتج للنفط في العالم

وتعد الإمارات العربية المتحدة ثالث أكبر دولة منتجة للنفط في أوبك، وتسيطر أدنوك شركة بترول أبوظبي الوطنية، على العمليات النفطية في أبوظبي، موطن الغالبية العظمى من النفط الخام للدولة، والإمارات العربية المتحدة هي سابع أكبر منتج للنفط في العالم، حيث تضخ ما يزيد قليلاً عن 4 ملايين برميل يوميًا.