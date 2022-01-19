«جولدمان ساكس» يكشف أسباب ارتفاع أسعار النفط لـ100 دولار نهاية 2022

يتوقع بنك «جولدمان ساكس»، وصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل في وقت لاحق من هذا العام، على أن تستمر في الارتفاع خلال عام 2023، وبحلول الصيف، يتوقع البنك انخفاض مخزونات النفط في الاقتصادات المتقدمة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2000.

ووفقا لهذا السبب يتوقع البنك أن يصل سعر خام برنت، المعيار العالمي، إلى 100 دولار للبرميل في الربع الثالث من هذا العام، ارتفاعًا من طلب البنك السابق عند 80 دولارًا، كما يتوقع البنك أن يصل سعر خام برنت إلى 105 دولارات للبرميل خلال العام المقبل، بارتفاع من توقع سابق عند 85 دولارًا.

توقعات بزيادة 5 دولارات لبرميل النفط

ومع بداية العام الجديد، يستمر السباق للتنبؤ بالمسار الذي ستتخذه سوق النفط عام 2022، حيث يتوقع محللون تعافي المعروض مع عودة الإنتاج في ظل استقرار الطلب على النفط، وهو ما يقود نحو أسعار مستقرة للنفط.

ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعات أسعار النفط بمقدار 5 دولارات للبرميل، متوقعة استمرار نمو الطلب على النفط، بمقدار 3.62 مليون برميل يوميًا، على أساس سنوي في عام 2022، بزيادة 70.000 برميل يوميًا، عن توقعات الطاقة على المدى القصير خلال الشهر الماضي.

ارتفاع الطلب بمعدلات ما قبل كورونا

وجاءت توقعات أوبك لسوق النفط 2022 أكثر تفاؤلاً حيث تشير الحالة الأساسية إلى أن الطلب العالمي على النفط يتصدر ارتفاعات ما قبل الوباء لتصل إلى 101 مليون برميل يوميًا، وتجاوز 103 مليون براميل يوميًا في ديسمبر من هذا العام.

وبحسب مذكرة بحثية لـ«أويل بريس»، من المؤكد أن العالم يتواصل الاعتماد على الوقود الأحفوري في وظائفه الأساسية، وسيستمر الطلب حتماً في النمو بوتيرة سريعة في البلدان النامية، تزامنًا مع تغيير بحري منسق يحدث في أسواق الطاقة، ولن تظل هيمنة الوقود الأحفوري دون منازع، ومع ذلك، ففي عام 2022، من المقرر أن يستمر الطلب على النفط في التوسع، ومن المرجح أن تستمر أسعار النفط في الارتفاع بشكل صحيح.