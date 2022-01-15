أسعار النفط تحقق مكاسب كبيرة خلال الأسبوع الثاني من العام

حققت أسعار النفط، الأسبوع الماضي، ارتفاعًا بشكل كبير خلال تعاملات ثاني أسابيع التعاملات من العام الميلادي الجديد 2022، مقارنة بنهاية آخر أيام الأسبوع الأول من العام، إذ حققت أسعار العام الماضي أعلى معدل لها منذ عدة سنوات خاصة عند مقارنتها بعام 2020، التي شهدت انخفاض سعر البرميل لم يحدث من قبل.

ارتفاع الأسعار بما يزيد على 1.88%

وارتفعت الأسعار بما يزيد على 1.88%، لترتفع مكاسبها التي بدأت منذ بداية العام الحالي مقارنة بأسعار العام الماضي، حيث سجلت أسعار النفط الجمعة خلال نهاية التعاملات ارتفاعاً كبيراً.

وارتفعت العقود الآجلة لـ خام برنت 1.88% ليسجل 86.06 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.07% إلى 83.82 دولار للبرميل.

وارتفعت الأسعار رغم زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، خاصةً أنَّ متحور أوميكرون يسيطر على عدد من الدول التي جعلتهم يتخذون قرارات بالإغلاق، ولكن تأتي المؤشرات الإيجابية بانخفاض الوفيات بسبب المتحور الجديد، أوميكرون، كدفعة نحو هدوء السوق العالمية في الوقت الحالي.

وتكافح منظمة أوبك وشركاؤها في «أوبك+» لإنتاج بقدر ما وافقت عليه بموجب اتفاقية مراقبة الإنتاج التي جاءت ردًا على الدمار الذي أحدثه الوباء في سوق النفط في عام 2020، وذلك ليكون هناك القدرة على زيادة الإنتاج بما يتماشى مع الحصص بينما يجد الباقون صعوبة في ذلك، مما أثار القلق بشأن إمدادات النفط المستقبلية في حالة الطلب القوي.

أسعار النفط تتخطى حاجز 85 دولارا للبرميل خلال 2021

وحققت أسعار النفط العام الماضي بشكل عام العديد من المكاسب لأسعار النفط العالمية لم تحققها من قبل، حيث ارتفعت أسعار النفط لتخطي حاجز الـ 85 دولارا للبرميل الواحد.

ويتوقع عدد كبير من المحللين العالميين أن تشهد أسعار النفط العالمية ارتفاعا كبيرا في الأسعار خلال العام الحالي لتتخطى الـ 100 دولار للبرميل الواحد.