ضبط سيارة محملة بـ1480 كيلو دواجن فاسدة قبل طرحها في أسواق البحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وبالتنسيق مع مباحث التموين، والوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم حمادة برئاسة اللواء عماد الدكروري، حملة مكبرة على الأسواق، لضبط المتلاعبين في أسعار السلع والمتاجرين في الأطعمة الفاسدة منتهية الصلاحية.

ضبط سيارة محملة بعدد 1480 كجم دواجن نافقة

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة محملة بعدد 1480 كجم دواجن نافقة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل طرحها في الأسواق، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

تحرير 32 محضرا تموينيا

وتستمر عدة حملات أخرى لضبط الأسواق وردع المخالفين، والتي أسفرت عن ضبط مصنعين بدون ترخيص، ومخبزين قاموا بالتصرف في 18 شيكارة دقيق وجرى تحرير 32 محضرا تموينيا.

وكانت شنت إدارة تموين مركز ومدينة إيتاي البارود أمس، حملة تم فيها ضبط مصنع منظفات صناعية يعمل بدون ترخيص وضبط 600 لتر منظف صناعي و5 شكائر مواد خام بالمصنع.

كما تم ضبط مصنع حلويات يعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة وضبط 1440 عبوة منتج نهائي، كما تم تحرير 8 محاضر لمخابز بلدي لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، ومخبز بلدي لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، كما تم تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف ومواعيد العمل بالمخبز وعدم نظافة أدوات العجين وعدم وجود سجل زيارات وقت المرور، ‏وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.