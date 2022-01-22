مشاجرة تنتهي بقتل شاب على يد جيرانه بقرية الشجاعة في البحيرة

لقي شاب مصرعه إثر تعدي آخرين عليه، بقرية الشجاعة التابعة لغرب النوبارية بمحافظة البحيرة، حيث تم طعنه ببطنه، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وأجيل لجهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة غرب النوبارية، يفيد باستقبال المستشفى جثة شاب، إثر تعدي آخرين عليه بقرية الشجاعة التابعة لذات المركز، وبالانتقال والفحص تبين وفاة عبد الله عاشور، 34 سنة، مقيم قرية الشجاعة التابعة لغرب النوبارية، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

الأهالي: المجني عليه مشهود له بأعمال الخير

وأشار أمير محمد، أحد أهالي قرية الشجاعة، أن المجني عليه يتسم بحسن الخلق، كما أنه مشهود له بأعمال الخير داخل القرية وخارجها، حيث اعتاد على أعمال التطوع لخدمة غير القادرين ومساندتهم ماديا، وفي عدة أعمال.

البداية بمشادة كلامية

وتابع أن هناك حالة من الحزن سيطرت على أهالي القرية عقب نبأ وفاة المجني عليه، مشيرا إلى أن أحداث الواقعة بدأت منذ عدة أيام، عقب مشادة كلامية بين المجني عليه وعائلة المتهم، وانتهى الأمر حينذاك، إلا أنهم تربصوا به أثناء ذهابه إلى صلاة الجمعة أمس، وقاموا بطعنه حيث لقي مصرعه في الحال، مناشدا بسرعة معاقبة المتهمين.