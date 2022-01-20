خلافات على الميراث بين «الشقيقات الثلاثة» في البحيرة.. والأمن يتدخل

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنًا استغاثة من إحدى السيدات، متضررة من شقيقها وشقيقتها؛ لقيامهما بالتعدي عليها بالضرب وإحداث تلفيات بمسكنها.

الأمن يتوصل لصاحبة الحساب

بالفحص أمكن تحديد صاحبة الحساب المشار إليه «مقيمة بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة»، وباستدعائها وسؤالها قررت قيام شقيقها وشقيقتها، مقيمين بدائرة المركز، بالتعدي عليها بالضرب والتعرض لها بشكل مستمر وعدم وجود وإصابات بها.

باستدعاء المشكو في حقهما، وبمواجهتهما قررا بوجود خلافات بينهما وشقيقتهما حول الميراث، واعتياد الشاكية نشر تلك الاستغاثات؛ بهدف الإضرار بهما.