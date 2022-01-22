إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بمنطقة البستان في البحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة، وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل، أمام كلية الزراعة بالبستان، بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة الدلنجات يفيد باستقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة، بنطاق ذات المركز، وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من، شريهان محمد السيد عيد، 35 سنة، مقيمة بالبستان، مصابة بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وجرح نافذ في الصدر، وحمدى حسين أحمد، 30 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بعموم الجسم، وكسر في الساق اليمنى ونزيف في البطن، ويوسف عيد حسن، 18سنة، مصاب بكدمات متفرقه وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وكسر في الذراع اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد منصور عبده كريم، 30 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بعموم الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى الدلنجات المركزي لعمل الفحوصات الطبية، وحرر محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث بطريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي

كان قد شهد طريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي، أمس، حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى «سوزوكي»، أمام قرية راضي بنطاق مركز أبو حمص، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.