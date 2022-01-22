مصرع طفل سقط من أعلى منزله بقرية الإيمان في البحيرة

لقى طفل مصرعه إثر سقوطه من أعلى منزله بقرية الإيمان التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، وجرى نقله إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة بدر يفيد استقبال المستشفى جثة طفل إثر سقوطه من أعلى منزله بقرية الإيمان التابعة لذات المركز، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى وحرر المحضر اللازم.

مصرع طفل

بالانتقال والفحص تبين وفاة «هشام محمد سعيد، 8 سنوات» مقيم قرية الإيمان، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى مركز بدر، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

إصابة 4 أشخاص

كان قد أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر حادث أمام كلية الزراعة بالبستان أمام كلية الزراعة بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من «شريهان محمد السيد عيد، 35 سنة، مقيم البستان، حمدي حسين أحمد، 30 سنة، يوسف عيد حسن، 18 سنة، محمد منصور عبده كريم، 30 سنة»، وجرى نقلهم إلى مستشفى الدلنجات المركزي لعمل الفحوصات الطبية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأصيب أيضا 6 أشخاص، أمس، في حادث تصادم بين سيارتين بطريق مصر - إسكندرية الزراعي بنطاق مركز أبو حمص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي، وجرى عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.