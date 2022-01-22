الفنان مجد القاسم يعلن تشييع جنازة والده غدا بمحافظة السويداء

أعلن الفنان السوري مجد القاسم، موعد تشييع جنازة والده، وكتب عبر حسابه على «فيس بوك»: «بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِى إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِى فِى عِبَادِى وَادْخُلِى جَنَّتِى )) صدق الله العظيم».

وتابع مجد القاسم: «تجرى مراسم دفن الشيخ أبي فيصل مؤيد القاسم، غداً الأحد الموافق 23 / 1 / 2022، من الساعة الحادية عشر، حتى الساعة الواحدة ظهرا، في ناحية الثعلة محافظة السويداء».

مكان دفن والد الفنان مجد القاسم

وأضاف: «الجنازة فى صالة الخضر (النساء)، والرجال فى موقف البلدة، حيث سيوارى جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير في مدافن العائلة في بلدة الثعلة، له الرحمة ولكم من بعده حسن البقاء».

وفاة والد الفنان مجد القاسم

وأعلن مجد القاسم، الأربعاء الماضي، وفاة والده أبو فيصل مؤيد القاسم، وذلك عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك».

ونشر مجد القاسم، عبر حسابه، صورة تجمعه بوالده الراحل، وعلق عليها: «إنا لله وإنا إليه راجعون، بمزيد من الحزن والأسى وبتسليم بقضاء الله وقدره، أنعى إليكم وفاة والدي المرحوم أبو فيصل مؤيد القاسم، الله يرحمك يا بيي ويقدرنا على الصبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».