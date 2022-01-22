«المريسة» أغرب مشروب بواحات الوادي الجديد.. مفيد لمرضى السكري «فيديو»

أكلات ومشروبات وعادات، كلها أمور تجعل من كل محافظة طابعا خاصا عن الأخرى، ومن أشهر المجتمعات المصرية التي تتميز بصفات وتقاليد جعلت لها خصوصية بيئة الواحات في الوادي الجديد، بأغانيها ورقصاتها وملابسها، وفي السطور التالية نرصد حكاية أشهر مشروب لديهم «المريسة».

روت الحاجة فاطمة أثناء حديثها لـ«الوطن»، تفاصيل أغرب مشروب في الواحات بمحافظة الوادي الجديد، والموروث الواحاتي خلال إعداد «المريسة» وأشهر أغانيهم قديماً أثناء صنعه، قائلة: «نغني أثناء إعداد المريسة يا نخلتين في العلالي يا بلحهم دوا، يا نخلتي ونخلة حبيبي الاثنين طرحوا سوا».

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«المريسة» مشروب يصنع من البلح الصعيدي

وتابعت الحاجة فاطمة محمد أحمد سيدة «واحاتية»، أن المريسة من أشهر المشروبات في واحة الخارجة قديماً، حيث كان أكثر وقت يستمتع فيه أهالي محافظة الوادي الجديد في شهر رمضان، كما أن معظم العائلات تنتظر رب الأسرة لحين عودته من الغيط ويقومون بإعداد مشروب «المريسة» والذي يصنع من البلح الصعيدي.

تفاصيل إعداد أغرب مشروب واحاتي

وتناولت الحاجة فاطمة خلال البث المباشر لـ«الوطن» طريقة عمل «المريسة»، حيث يتم في البداية نزع النوى من البلح ويطلع عليه أهالي الواحات الخارجة اسم «الفصا»، ويتم وضع البلح بعدها داخل إناء ويصب عليه الماء، ونتركه لفترة تتخطى الساعة في مرحلة النقع، وقامت بعدها الحاجة فاطمة بإحضار المصفاة وبدأت في هرس البلح داخل المصفاة لينزل كعصير شهي يتم تخفيفه بالليمون ومفيد جداً لمرضى السكر.

الفرق بين الطريقة البدائية والطريقة الحديثة

وأوضحت، الحاجة فاطمة، إن هذه الطريقة هي الطريقة البدائية التي كان يستخدمها أجدادنا قديماً وخاصة ربات البيوت، قبل اختراع الخلاط الكهربائي، وكان أيضا يستخدم ويتم «مرسة» كما يطلع عليه أهالي الواحات الخارجة بمعنى «هرسه»، بالإضافة إلى أنه يمكن نقع المشمش المجفف وهرسه مع الخليط ليعطي مذاقا مميزا للمريسة وتروي ظمأ العطشان في أوقات الصيف شديدة الحرارة وفي شهر رمضان وهي من أكثر الأوقات التي يفضل أهالي الواحات إعداد المريسة فيها.