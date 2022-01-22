مواصلات معرض الكتاب 2022 تغطي القاهرة الكبرى.. تعرف عليها

قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن الهيئة أنهت استعدادها لتوفير أتوبيسات لخدمة زوار معرض الكتاب في الفترة من 27 يناير الجاري حتى 7 فبراير المقبل، وذلك بناء على توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وتغطي أتوبيسات النقل العام التي تعمل لخدمة معرض الكتاب على نطاق القاهرة الكبرى.

وأضاف «علي»، لـ«الوطن»، أن خدمة أتوبيسات النقل العام تعمل على مدار فترة معرض الكتاب من الساعة السادسة صباحا حتى الثانية عشرة مساء، ويتم العمل حتى آخر زائر يخرج من أرض المعرض بمركز المنارة بالتجمع الخامس ويتم العمل على تقليل زمن التقاطر.

تذكرة مواصلات معرض الكتاب

وأشار رئيس هيئة النقل العام إلى أن سعر تذكرة مواصلات النقل العام لخدمة زوار المعرض 10 جنيهات، لافتا إلى أن خطوط أتوبيسات النقل العام تغطي مختلف المناطق بالقاهرة ومنها خط عبد المنعم رياض -رمسيس-عباسبة-جامعة الأزهر - محور المشير-معرض الكتاب، ويغطى هذا الخط 10 أتوبيسات من الهيئة بخلاف سيارات أخرى تتبع شركات النقل الجماعي، ويبلغ طول خط السير 22 كيلو وزمن التقاطر 15 دقيقة للتيسير على المواطنين والحد من الزحام.

ومن ضمن خطوط النقل العام لخدمة رواد معرض الكتاب، خط دوران شبرا -شارع شبرا-أحمد حلمي- رمسيس عباسية، نادي السكة، جامعة الأزهر، محور المشير، معرض الكتاب وعدد السيارات التي تخدم الخط من هيئة النقل العام 10 أتوبيسات وطول الخط يبلغ 15 كيلو وزمن التقاطر 9 دقائق، وأيضا خط النزهة الجديدة، ميدان الحجاز، السبع عمارات، مكرم عبيد، مصطفى النحاس، المنهل، الوفاء والأمل، معرض الكتاب.

ومن مواصلات معرض الكتاب 2022 خط هيئة النقل العام من الأميرية، ميدان المطرية، الحلمية، كلية بنات عين شمس، ميدان رابعة، الحي السابع، حي السفارات، معرض الكتاب، وزمن التقاطر 20 دقيقة ويتم الدفع بـ7 أتوبيسات نقل عام، وأيضا خط ميدان الجيزة، جامعة القاهرة، قصر العيني، السيدة عائشة، الأتوستراد، جامعة الأزهر، معرض الكتاب وزمن التقاطر 18 دقيقة ويتم الدفع بـ10 سيارات.

ومن خطوط معرض الكتاب خط صقر قريش، كارفور المعادي، نادي وادي دجلة، الطريق الدائري، محور المشير، معرض الكتاب، ومن التقاطر 28 دقيقة، وتم الدفع بـ8 أتوبيسات، أيضا خط المظلات، سراي القبة، روكسي، السبع عمارات، الحي الثامن، الوفاء والأمل، محور المشير، معرض الكتاب، بالإضافة إلى الخطوط العابرة بمحيط معرض الكتاب، أيضا توجد شركات نقل جماعي تخصص سيارات لها لخدمة زوار المعرض.