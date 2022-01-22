3 فئات تدخل معرض الكتاب 2022 مجانًا.. اعرف التفاصيل

أعلنت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، اتخاذ عدد من التيسيرات لتسهيل دخول الزوار لمعرض الكتاب، ومنها تبسيط إجراءات الدخول على والزائرين، والسماح بدخول الأطفال تحت سن 12 سنة مجانًا، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومرافق لهذه الفئات عند زيارة المعرض، كما قررت اللجنة فتح خمس منافذ بيع إضافية بجانب المنصة الإلكترونية لاستيعاب أكبر عدد من الزوار لتسهيل الإجراءات عليهم.

توفر لقاح كورونا في معرض الكتاب

كما أعلنت اللجنة السماح لزوار المعرض بالدخول إلى مقره بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس دون الارتباط بشهادات تلقي لقاح فيروس كورونا، وذلك نظرًا لتوفر مركز لتلقي اللقاح بمقر المعرض، على أن يتم الالتزام بتطبيق كافة التدابير الاحترازية المتعارف عليها خلال التواجد في المناطق المغلقة والمخصصة للأنشطة الثقافية والفنية، حرصًا على السلامة العامة.

تفاصيل معرض الكتاب 2022

تقام الدورة الـ 53 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويستقبل المعرض الجمهور يوميًا اعتبارًا من الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس27 يناير ويستمر حتى يوم 7 فبراير.

جدير بالذكر الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحمل عنوان «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل» وتُقام في الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف، واختارت الكاتب يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبد التّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

معرض القاهرة الدولي للكتاب أحد أكبر تجمع للناشرين على مستوى العالم، مع زيادة عدد أيام المعرض دعما لصناعة النشر والكتاب، يشارك فيه هذا العام 1063 دار نشر مصرية وعربية وأجنبية وتوكيلا من 51 دولة تمثل قارات العالم، وتقام الدورة على مساحة 80 ألف مترا مربعا، تشمل 5 صالات مقسمة إلى 900 جناح.