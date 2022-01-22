القضية الفلسطينية تتصدر عناوين «الأزهر» المشاركة في معرض الكتاب

يقدم جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 53 هذه العام مجموعة متنوعة من الكتب والمؤلفات والإصدارات لشيوخ الأزهر الشريف وكبار علمائه وأستاذته، بمشاركة مختلف قطاعات وهيئات الأزهر ومراكزه البحثية؛ لتلبية الاحتياجات الفكرية والثقافية والعلمية لمختلف فئات المجتمع، بحيث تناقش هذه الإصدارات قضايا فقهية وفكرية وفلسفية، واستعراض جهود الأزهر محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، وأوضاع المسلمين حول العالم، وكذلك يعرض الجناح مجموعة من الإصدارات والمجلات التي تستهدف الأسرة والشباب والأطفال.

إصدارات مركز الترجمة بالأزهر

ويشارك مركز الترجمة بالأزهر بمجموعة من المؤلفات والإصدارات المترجمة لـ13 لغة أجنبية في معرض الكتاب، من بينها: «مقومات الإسلام» و«كلمات الإمام في التسامح والسلام ج 1،ج2» للإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، و«الإسلام عقيدة وشريعة» للإمام الراحل محمود شلتوت، و«نظرية الحرب في الإسلام» للشيخ محمد أبو زهرة، و«الإسلام بين الحقيقة والادعاء» للدكتور محمود حمدي زقزوق، وإصدار «وثائق الأزهر»، و«التعريف بالإسلام» للشيخ عطية صقر.

ويشارك مجمع البحوث الإسلامية بمجموعة من مؤلفات شيوخ الأزهر السابقين من بينها: «الإشاعات الكاذبة وكيف حاربها الإسلام» لشيخ الأزهر السابق الدكتور محمد سيد طنطاوي، و«منهج القرآن في بناء المجتمع» للإمام الراحل محمود شلتوت، و«الإسلام والعلاقات الدولية في السلم والحرب» للإمام الراحل محمود شلتوت، و«بحث في ترجمة القرآن» للإمام الراحل محمد المراغي، و«المسلمون واسترداد بيت المقدس» للإمام الراحل محمد الفحام، و«الدين والوحي والإسلام» للإمام الراحل مصطفى عبد الرازق، و«الحرية في الإسلام» للإمام الراحل محمد الخضر حسين.

كتب مجمع البحوث الإسلامية

كما يشارك المجمع في معرض الكتاب بمؤلفات: «شريعة القرآن من دلائل الإعجاز» للشيخ محمد أبو زهرة، و«المختار من تيسير الوصول إلى حديث الرسول» للشيخ عبد الله دراز، و«قضية السنة» للشيخ محمد متولي الشعراوي، و«من نوادر المصادر قانون التأويل» للإمام الغزالي، و«المغيث في المواريث» للدكتور عباس شومان، و«من تراث أهل السنة هوامش على الاقتصاد في الاعتقاد لحجة الإسلام الغزالي»، لمؤلفه الدكتور عبد الفضيل القوصي، وكتاب «تجريد مجرد المقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري، للدكتور محمد أمين عيسى، وكتاب «فضل الدعاء في تحقيق الخير ورفع البلاء للدكتور أحمد عمر هاشم، و«خطاب الاعتدال في مواجهة خطاب التطرف» للدكتور إبراهيم الهدهد، و«الخوف من جائحة كورونا وأثره في التطبيقات الفقهية» للدكتور عبد الله النجار. و«صفحات مشرقة من دور الأزهر في إفريقيا» للدكتور محمد علي عبد الحفيظ.

إصدارات هيئة كبار العلماء

ويقدم جناح الأزهر إصدارات هيئة كبار العلماء، من بينها: «القدس بين الحق الإسلامي والمزاعم الصهيونية»، و«مقاصد الشريعة الإسلامية»، و«موقف السلف من المتشابهات»، و«صفوة صحيح البخاري»، و«التوثيق في المعاملات»، و«طرق وآفاق استثمار الأموال»، و«الإسلام دين الإنسانية»، و«رؤية أزهرية لقضايا عصرية»، و«التشريع الإسلامي في الفقه الغربي»، و«الفقه الإسلامي وتطوره»، و«رد شبهة المنكرين»، و«رسالة الأزهر»، و«هيئة كبار العلماء في سير أعلامها القدامى»، و«دور المصريين في إنشاء البحرية الإسلامية».

كما يشارك الجامع الأزهر بمؤلفات تناقش عددًا من القضايا الفقهية والفكرية، من بينها: «شبهات حول صحيح الإمام البخاري والرد عليها»، و«الفهم المستنير لأحاديث يحتج بها أهل العنف والتكفير»، و«هكذا علم الأزهر الأمة. استقراء تاريخي للتعليم الأزهري»، و«الانحراف في فهم السنة عند الجماعات المتشددة»، و«أزمة العالم الحديث»، و«تاريخ الأزهر»، و«نظرات في طريقة السلف في فهم الصفات».

إصدارات بـ13 لغة أجنبية إلى جانب العربية

ويشارك مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الذي يعمل منذ العام 2016م، بـ13 لغة أجنبية إلى جانب العربية، بمجموعة من الإصدارات باللغة العربية واللغات الأجنبية، من بينها: انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات- المرأة وداعش.. قضايا بارزة في إطار اجتماعي- النساء في صفوف الجماعات المتطرفة- حقيقة الجهاد في الإسلام- التطرف وملامح الشخصية المتطرفة- لمحات مشرقة من تاريخ الإسلام في الصين- ظاهرة الذئاب المنفردة- تصاعد حدة ظاهرة الإسلاموفوبيا في أوروبا- جرائم استهداف دور العبادة- صناعة التطرف- وثيقة الأخوة الإنسانية- خطاب الكراهية في وسائل الإعلام العالمية- اليمين المتطرف ودوره في إذكاء خطاب العنصرية- العائدون من داعش- حملات مرصد الأزهر لمكافحة التطرف.

إصدارات تستهدف تعليم الأطفال

ويشارك ركن الطفل في جناح الأزهر بمجموعة من الإصدارات والمجلات المميزة التي تستهدف تعليم الأطفال وبناء شخصيتهم ونشر السلوكيات والأفكار الإيجابية لديهم، وغرس ثقافة حب الوالدين والمجتمع والأسرة في عقولهم، وحب الوطن وشرف الانتماء إليه، مع مراعاة الفروق العقلية داخل المرحلة العمرية للأطفال، بحيث تتنوع طرق التعليم بين القراءة والرسم والتلوين، وكذلك مشاهدة الفيديوهات والمسلسلات التي تنتجها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر مثل مسلسل «نور وبوابة التاريخ» الذي حصل على جوائز فنية عديدة وتم ترجمته إلى عدة لغات وعرضه في عدد من الدول، وكذلك مجلة الأطفال الأزهرية الشهيرة «نور».

ويشارك الأزهر الشريف -للعام السادس على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر الدينية والتعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام. ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم 4، ويمتد على مساحة نحو ألف متر.