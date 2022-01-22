السماح بدخول معرض الكتاب بدون شهادة لقاح.. ومجانا للأطفال وكبار السن

أعلنت اللجنة العليا لمعرض الكتاب، 5 قرارات لتيسير دخول الجمهور إلى مقر معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ53 التي تقام في الفترة من 26 يناير الجاري، إلى 7 فبراير المقبل، بالتجمع الخامس.

قرارات اللجنة العليا لمعرض الكتاب 2022

- السماح بدخول الزوار إلى المعرض بدون تقديم شهادة الحصول على لقاح كورونا، مع توفير وزارة الصحة، لمركز لتلقي اللقاح داخل المعرض لمن يرغب.

- ستطلب شهادة اللقاح فقط في حال رغبة الزائر حضور ندوات النشاط الثقافي داخل قاعات مغلقة.

- لن تطلب شهادة اللقاح داخل صالات بيع الكتب بشرط الالتزام بالكمامة والإجراءات الاحترازية.

- الدخول مجانا للأطفال أقل من 12 سنة، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمرافقين لهم.

- إتاحة 5 منافذ للتذاكر ابتداء من الخميس 27 يناير الجاري، بجانب المنصة الرقمية، التي توفير الكثير من الوقت للزائرين.

شعار معرض الكتاب 2022

وتقام الدورة المرتقبة تحت عنوان «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف، وجرى اختيار الكاتب يحيى حقي شخصية الدورة، والكاتب عبدالتواب يوسف شخصية معرض كتاب الطفل.

مواعيد معرض الكتاب 2022

وأعلنت الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، في بيان سابق، مواعيد معرض الكتاب 2022.

ويفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المعرض يوم الأربعاء الموافق 26 يناير الجاري، على أن يستقبل المعرض الجمهور ابتداء من يوم الخميس الموافق 27 يناير، إلى يوم الختام 7 فبراير الجمهور في المواعيد التالية:

من السبت إلى الأربعاء من 10 صباحا إلى 8 مساء.

الخميس من 10 صباحا إلى 9 مساء

الجمعة من الواحدة ظهرا إلى 9 مساء.

ويشارك في الدورة الجديدة 1063 دار نشر مصرية وعربية وأجنبية وتوكيلا من 51 دولة تمثل قارات العالم.