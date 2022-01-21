إعلان سعر التذكرة الموحدة لأتوبيسات معرض الكتاب.. القاهرة الكبرى 11 خطا

قال اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن سعر التذكرة الموحدة للأتوبيسات المخصصة لنقل زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، إلى مقره بمركز المنارة في التجمع الخامس، سيكون 10 جنيهات، موضحا أن الخطوط تغطي القاهرة الكبرى، وتعمل على مدار اليوم، لخدمة الركاب خلال الفترة من 27 يناير الجارى حتى نهاية المعرض في 7 فبراير المقبل.

مواعيد عمل أتوبيسات معرض الكتاب 2022

أضاف رزق، في تصريح لـ«الوطن»، أن الأتوببسات سيكون مكتوب عليها خدمة معرض الكتاب 2022، وتعمل من 9 صباحا حتى 12 مساء، حتى خروج آخر زائر من المعرض، مشيرا إلى أنه سيتم ضخ أكبر عدد من الأتوبيسات في الخطوط التى تشهد إقبالا، للتيسير على المواطنين، وكل ضيوف المعرض.

115 سيارة لخدمة الرواد

من المقرر حتى الآن، توفير نحو 115 أتوبيسا، بالإضافة إلى شركات النقل الجماعى لنقل زوار المعرض، فى 11 خطا تغطي محافظات القاهرة الكبرى، لتقليل زمن التقاطر ومنع الزحام، مع التشديد على ضرورة التزام الركاب بالإجراءات الوقائية لحد من انتشار فيروس كورونا، بداية من الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، بحسب خطة مواصلات معرض الكتاب 2022

خريطة مواصلات المعرض

من الخطوط المنتظر تسييرها:

الخط الأول: عبد المنعم رياض – رمسيس - عباسية – جامعة الأزهر – محور المشير – مركز المنارة، حيث مقر معرض الكتاب.

الخط الثاني: دوران شبرا – ش شبرا – أحمد حلمي – ش رمسيس – عباسية – نادي السكة – جامعة الأزهر – محور المشير – مركز المنارة.

الخط الثالث: فى النزهة الجديدة – ميدان الحجاز – السبع عمارات – مكرم عبيد – مصطفى النحاس – المنهل – الوفاء والأمل – معرض الكتاب.

الخط الرابع: الأميرية – ميدان المطرية – الحلمية – كلية بنات عين شمس – ميدان رابعة – الحي السابع – حي السفارات – معرض الكتاب.

الخط الخامس: ميدان الجيزة – جامعة القاهرة – القصر العيني – السيدة عائشة – الأتوستراد – جامعة الأزهر – معرض الكتاب.

الخط السادس: صقر قريش – كارفور المعادي – نادي وادي دجلة – الطريق الدائري – محور المشير – معرض الكتاب.

الخط السابع: المظلات – سراي القبة – روكسي – السبع عمارات – الحي الثامن – الوفاء والأمل – محور المشير – معرض الكتاب.

خطوط عابرة

من ضمن خطوط النقل العام العابرة بمحطة محور المشير بجوار معرض الكتاب، عدة خطوط منها: عبد المنعم رياض – التجمع – الجامعة الأمريكية، وأيضا خط احمد حلمي – معرض الكتاب – التجمع الثالث، بالإضافة إلى خط شرق شبرا الخيمة – معرض الكتاب – التجمع الثالث، وكذلك خط بولاق الدكرور – معرض الكتاب – التجمع الثالث.