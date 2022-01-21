سعر الذهب اليوم في مصر.. مسؤول بالشعبة يجيب

سجّلت أسعار أوقية الذهب 1840.55 دولار، لأول مرة منذ شهر أكتوبر الماضي، واستفاد المعدن النفيس من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، صعودا، إلّا أنّ أسعار الذهب عاودت الانخفاض بشكل طفيف، متأثرة بأسعار أمس الخميس.

هل سيرتفع سعر الذهب؟ الشعبة تجيب

وقال المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ كافة المؤشرات تشير إلى ارتفاع سعر الذهب بسبب التوترات الجيوسياسية في أوكرانيا والتي تلعب دوراً هامًا في زيادة الطلب على الذهب عالميًا وبالتالي يرتفع سعره.

وأضاف أنّ أزمة التضخم في الولايات المتحدّة الأمريكية وعدد من الدول، انعكست على سوق الذهب بزيادة الطلب على المعدن النفيس كأداة للتحوّط ضد التضخم: «من المعلوم أنّ التضخم في الولايات المتحدّة وصل إلى 7% وفي منطقة اليورو بلغ التضخّم 5.0%».

ولفت إلى أنّ سعر النفط يمثل محفّزا لـ سعر الذهب، فارتفاع أسعار النفط تزيد من فرص استمرا التضخم لفترة زمنية طويلة وبالتالي زيادة الطلب على الذهب: «لا يجب أن نُهمل الدولار الأمريكي الذي يمثل عاملا قويا في تحديد سعر الذهب، وقد يؤدي تراجع أو ارتفاع سعر الدولار مقابل سلّة من العملات إلى التأثير المباشر على أسعار الذهب، وإذا صدق توجه البنوك المركزية لرفع الفائدة للحد من التضخّم، فهذا قد يكون له تأثير سلبي على سعر المعدن الأصفر»

سعر الذهب في السوق المحلية

وبيع جرام الذهب عيار 24 بدون مصنعية في محلات الصاغة بسعر 915 جنيهًا، فيما سجل عيار 21، 801 جنيها، وبيع عيار 18 بنحو 687 جنيهًا وسجل الجنيه الذهب سعر 6 آلاف و408 جنيهات.

وعلى الصعيد العالمي، سجّلت أسعار المعدن النفيس استقرار سعريًا في بداية تعاملات البورصات العالمية مقارنًة بإغلاقها أمس، الخميس.

وسجّل سعر الأوقية 1840.55 دولار، اليوم، وبِيع جرام الذهب عيار 24 بنحو59.16 دولار، كما سجل عيار 22 سعر 54.23 دولار، وعيار 21 سعر 51.76 دولار، وسجل عيار 18 سعر 44.37 دولار.