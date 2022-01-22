سعر الذهب بمحلات الصاغة اليوم.. بعد نزوله 6 جنيهات في 48 ساعة

تراجع سعر جرام الذهب 6 جنيهات للجرام خلال اليومين الماضيين، ليباع المعدن النفيس اليوم السبت، فى محلات الصاغة بدون مصنعية، بسعر 913 جنيها لعيار 24، فيما سجّلت الأوقية سعر 1831.066 دولار.

ويعانى سعر الذهب من التذبذب خلال اليوم الواحد بين الصعود والهبوط والتراجع، ويحفز على الشراء من جانب المدخرين والراغبين فى التزين.

سعر الذهب اليوم

وبيع جرام الذهب عيار 24 بدون مصنعية في محلات الصاغة اليوم، بسعر 913 جنيهًا مقابل 915 جنيها، أي بتراجع جنيهين مقارنة بأمس الجمعة، فيما سجّل عيار 21 سعر 799 جنيها، وبيع عيار 18 بنحو 533 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب سعر 6 آلاف و392 جنيها.

وعلى الصعيد العالمي، سجّلت أسعار المعدن النفيس تراجعا طفيفا منذ آخر تحديث للبورصات العالمية وقبيل الإغلاق يوم الجمعة.

وسجّلت سعر الأوقية 1831.06 دولار، اليوم السبت، وبِيع جرام الذهب عيار 24 بنحو 58.86 دولار، كما سجل عيار 22 سعر 53.96 دولار، وعيار 21 سعر 51.51 دولار، وسجل عيار 18 سعر 44.15 دولار.

ماذا حدث للمعدن الأصفر

عانى الذهب من انخفاض أمس، فى نهاية التعاملات للبورصات العالمية بالرغم من الضغوط على الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وحصد المعدن النفيس مكاسب، ونجح في تحقيق ثاني مكاسب أسبوعية له على التوالي، ثم عاود الانخفاض نهاية تعاملات يوم الجمعة.

يأتي ذلك وسط ترقب الأسواق الأسبوع المقبل، اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و26 من الشهر الجاري، للإعلان عن قرار السياسة النقدية وسط توقعات بالإبقاء على الفائدة دون تغيير، لكن التوقعات تشير إلى أن البنك المركزي سيبدأ رفع الفائدة في اجتماع مارس.

ووفقًا لتصريحات المهندس رفيق العباسي، عضو الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية لـ«الوطن»، فإن تراجع سعر الذهب يحفز على الشراء بالمقارنة بالارتفاع الذى يحفز على البيع.

وقال إن تعاملات محلات الذهب تسير بشكل طبيعى فيما يتعلق بالذهب القديم، ويتم شراء الذهب القديم من المواطنين، مشيرًا إلى أن الإقبال على الشراء هذه الأيام وبشكل كبير، يتم على عيار 21 والسبائك، مشيرا إلى أن الذهب يعد ملاذا آمنا ضد التضخم والتقلبات العالمية والجيوسياسية.