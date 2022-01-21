«المركزي»: سعر أوقية الذهب 1817 دولارا.. تعافت بنهاية الأسبوع

سجلت أسعار النفط العالمية وكذلك الذهب، صعودا على مدار تعاملات الأسبوع الحالي، مدفوعة بتراجع مؤشر الدولار الأمريكي ومستويات التضخم غير المسبوقة، لتصل نسبة ارتفاع سعر المعدن الأصفر إلى 1.19%، بـ1,817.9 دولار للأوقية.

سببان لتعافي أسعار الذهب عالميا بنهاية الأسبوع

وبحسب النشرة الأسبوعية لأداء الأسواق العالمية الصادرة عن البنك المركزي، فإنَّ التعافي الأخير لـ أسعار الذهب عالميا، جاء بفضل ضعف العملة الأمريكية التي سجلت أدنى مستوى لها على مدار 6 أسابيع، وكذلك الارتفاع غير المسبوق لمستويات التضخم.

أسعار النفط العالمية ترتفع لأعلى مستوى منذ أكتوبر الماضي

ووفقا لـ«المركزي»، ارتفعت أسعار النفط عالميا بنسبة 5.27%، وذلك على مدار جلسات الأسبوع الحالي، ليتجاوز سعر البرميل مستوى 86 دولارا، متجاوزا بذلك أعلى مستوى له منذ أكتوبر الماضي.

فيما أرجعت النشرة الأسبوعية، صعود أسعار النفط العالمية إلى مستويات غير مسبوقة، إلى تقلص المعروض وضعف الدولار الأمريكي، وبذلك تواصل السلعة الاستراتيجية ارتفاعها للأسبوع الرابع على التوالي.

مخزون النفط الأمريكي يتراجع لأدنى مستوى منذ 2018

وفي المقابل، سجلت مخزونات النفط الأمريكية أدنى مستوى لها منذ عام 2018، حيث أفاد تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكي، EIA، انخفاض أسبوعي بمخزون النفط للولايات المتحدة، بمقدار 4.55 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 7 يناير الحالي، وقد جاء حجم الانخفاض أكبر بكثير من الرقم الذي توقعه المحللون والبالغ -1.85 مليون برميل.

يجدر الإشارة إلى أنَّ صعود أسعار النفط مدعوماً بالمخاوف من عدم امتلاك «أوبك بلس»، القدرة الكافية على الوفاء بوعدها بأن يتم تحقيق التوازن في السوق بين جانبي العرض والطلب، خلال العام الجاري، 2022.

وبحسب توقعات بنك «جولدمان ساكس»، التي رجحت وصول أسعار النفط العالمية إلى 100 دولار للبرميل في وقت لاحق من هذا العام، مع تخوفات من مواصلته الارتفاع خلال عام 2023.