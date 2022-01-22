مصرع شاب وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 5 آخرين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل أمام طريق النقيدي التابع لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة كوم حمادة يفيد استقبال المستشفى جثة شاب و5 مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ربع نقل بنطاق ذات المركز وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

أسماء المصابين

بالانتقال والفحص تبين وفاة «يوسف خالد عبد الحكيم باشا» وجرى حفظ الجثة بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة المركزي تحت تصرف النيابة، فيما أصيبت كل من: «دعاء السيد شعت بكسور متعددة بالعمود الفقري، تم خروجها حسب الطلب لعرضها على مخ وأعصاب بواسطة الأهل، وفاطمة حمادة شعت، بها كدمات متفرقة بأنحاء الجسم».

وأصيب أيضا «إبراهيم حمادة شعت كدمات وسحجات وكسر في الحوض، وعزت إبراهيم 3 سنوات مصاب بكسر بالساق اليمنى وجرح في البطن واشتباه ما بعد الارتجاج، وزياد صابر النشرتى مصاب بكدمات متفرقة وكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في الذراع»، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كوم حمادة العام لعمل الفحوصات الطبية والإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.