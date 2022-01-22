سحل وضرب شاب في الشارع بالأسلحة البيضاء بعين شمس: ثأر قديم

شهدت مساكن عين شمس التابعة لمديرية أمن القاهرة، واقعة مأساوية حينما تعرض شاب على يد أكثر من 15 شخصا، للضرب بالأسلحة البيضاء والسحل أمام المارة في الشارع، بسبب خصومة ثأرية ترجع إلى 3 سنوات ماضية.

بداية الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة حينما تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا بقيام عدد من الاشخاص بالتعدي على شاب بالأسلحة البيضاء وسحله بمربع 33 مساكن عين شمس، وتم نقل الشاب ويدعى «أحمد حمدي» وشهرته «أحمد توتا» يبلغ من العمر 21 عامًا، إلى المستشفى اليوم الواحد لتلقي العلاج، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن سبب قيام المتهمين بالتعدي على الشاب خلافات قديمة وخصومة ثأرية بين عائلة المتهمين والمجني عليه.

سحل في الشارع

قال «يوسف .ح»، شقيق المجني عليه، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الواقعة حدثت في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم السبت، «شقيقي لم يكن طرفا في المشاجرة التي حدثت منذ 3 سنوات، وبعد المدة المطولة شاهدوا شقيقي وتم التعدي عليه بالأسلحة البيضاء سنج ومطاوي وتم تقطيع جسده، وكان غرقان في دمه، وتم سحله عبر شارع كامل، وتعدوا عليه مكان المشكلة القديمة الذي حدثت منذ 3 سنوات، كان جاي من شغله وقابض جمعية وبيجهز نفسه للزواج، وتم خطفه بواسطة 3 تكاتك».

سرقة 60 ألف جمعية

وأضاف:«وقتها لم يكن أي أحد متواجد في الشارع، وتم خطفه بواسطة 3 تكاتك وتعدوا عليه بالأسلحة البيضاء، شقيقي المجني عليه مالوش في المشاكل وعمره ما افتعل مشاجرات مع أي حد ومحبوب بين أهل المنطقة، وخد في إيده اليمين 17 غرزة، وفي الرأس أكثر من 20 غرزة، ده غير الكدمات اللي في الجسم، وتم سرقة 60 ألف جنيه كانت بحوزة شقيقي وهاتفه المحمول، وحاليا في المستشفى بيصارع الموت وسيتم خضوعه إلى عدة عمليات جراحية».

وحُرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات، ويكثف رجال المباحث بقسم شرطة عين شمس، من جهودهم لضبط المتهمين، كما تحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة.