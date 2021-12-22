مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين جزاري الفيوم بسبب أسعار بيع اللحوم

شهدت قرية طبهار التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بين جزاري عائلتي «الجعودي» و«الحلالة»، بسبب تضارب أسعار بيع اللحوم، حيث تبيعها الأولى بسعر 80 جنيهاً للكيلو بينما تبيعها الثانية بأسعار تتراوح بين 140 إلى 160 جنيها للكيلو، ما تسبب في عزوف المواطنين عن الشراء منهم وتوّجههم للشراء من جزاري العائلة الأولى الذين يبيعون بأسعار منخفضة.

وإزاء ذلك الموقف، توجه جزارو «الجعودي» إلى «الحلالة»، وطلبوا منهم رفع أسعار اللحوم وبيعها بنفس أسعارهم، إلا أنّهم رفضوا فاعتدوا عليهم، وحدثت مشاجرة بين الطرفين.

بمشاجرة بالأسلحة البيضاء

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين جزاري عائلتين بقرية طبهار بسبب تضارب أسعار بيع اللحوم.

الشرطة تفض مشاجرة الجزارين

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة أبشواي إلى مكان المشاجرة، وجرى فض المشاجرة بين الطرفين والقبض على طرفي المشاجرة، كما جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم.

أحدهما يبيع اللحم بنصف الثمن

وتبينّ أنّ المشاجرة نشبت بسبب قيام أحد الجزارين ويدعى أيوب الجعودي ببيع كيلو اللحم بسعر 100 جنيهاً لكيلو اللحم الأحمر، و80 جنيهاً لكيلو اللحم «الملبس»، مما جعل المواطنين يقبلون على الشراء منه، ويمتنعون عن الشراء من الجزارين الآخرين الذين يبيعون اللحم بأسعار تتراوح بين 140 و160 جنيها للكيلو الواحد.

مقاطعة جزاري عائلة «الحلالة»

ونظم أهالي القرية حملة لمقاطعة شراء اللحم من جزاري عائلة «الحلالة» والشراء من جزاري عائلة «الجعودي»، لإجبارهم على تخفيض أسعار اللحوم والبيع بأسعار في متناول الجميع، خصوصاً في ظل زيادة متطلبات الحياة ومصاريف المدارس، وهو ما أثار غضب جزاري «الحلالة» فتوجهوا إلى جزاري «الجعودي» وطالبوهم برفع الأسعار والبيع بمثل أسعارهم، وحينما رفضوا تطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين الطرفين.

واُتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.