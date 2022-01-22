أول تعليق من وزير التعليم على امتحانات «رابعة ابتدائي»: الطلاب أشادوا بالأسئلة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الترم الأول للصف الرابع الابتدائي انتهت في ثوبها الجديد، وأبلى الطلاب بلاءً حسنا وتعلموا علمًا نافعا، موضحا في فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الطلاب أشادوا بنوعية أسئلة الامتحانات: «لعل هذه تكون نواة جيل جديد قدوتهم العلماء».

وزير التعليم يحث الطلاب على متابعة حلقة «اسأل خبير»

وحث وزير التربية والتعليم الطلاب على متابعة الحلقة الثالثة من برنامج «اسأل خبير» بعنوان «مميزات منهج رياضيات الصف الرابع: التعلم من خلال السياق» مع أشرف عبد العزيز وماركو متى، ومناقشة واحدة من السمات الجديدة المُميزة لمنهج رياضيات الصف الرابع حول كيف يتعلم التلاميذ من خلال السياق وفوائد التعلم بهذه الطريقة الجديدة على منصة «ديسكفري».