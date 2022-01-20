طارق شوقي ينشر حوارا حول أهمية التعليم القائم على الفهم: «نتعلم لنعيش»

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حوارا قصيرا باللغة الإنجليزية، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، مشيرا إلى أنه يشرح لماذا يعتقد الكثيرون حول العالم بأن نظم التعليم الكلاسيكية التي تعتمد على تخزين المعلومات واسترجاعها ولا تهتم بشكل كافٍ بالمهارات، أصبحت بلا جدوى في هذا الزمان.

وأضاف «شوقي»، أن الحوار يستعرض دور الكبار في الاهتمام بالوجاهة المجتمعية المتمثلة في الشهادات الكلاسيكية، على حساب إعداد أطفالهم، وتسليحهم بالمهارات الحياتية المطلوبة في زمانهم ومستقبلهم.

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فلسفة مشروع تطوير التعليم في مصر

وأكد وزير التعليم، أن الحوار يفسر فلسفة مشروع تطوير التعليم في مصر، والاتجاه لبناء مناهج عصرية، تنشئ الطلاب بالمهارات المطلوبة في زمانهم.

وأشار الدكتور طارق شوقي، إلى أن نجاح التطوير يتطلب أن نتفهم جميعا أننا لا نتعلم لكى نمتحن، وإنما «نتعلم لنعرف ونتعلم لنعمل، ونتعلم لنعيش ونتعلم لنكون».