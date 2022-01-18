طارق شوقي: قرار الرئيس بتعيين 150 ألف معلم «تاريخي».. ورصدنا العجز بدقة

وجّه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اليوم، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قراره بإجراء مسابقة لتعيين 30 ألف معلم سنويًا لمدة 5 سنوات، واصفًا هذا القرار بالتاريخي؛ إذ أن فتح باب التعيينات في الجهاز الإداري لإضافة 150 ألف معلم لم يسبق حدوثه في الـ 20 سنة الماضية.

دراسة أماكن عجز المدرسين

كما شكر «شوقي»، خلال تصريحات تليفزيونية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذين تعاونوا للوصول إلى هذه النقطة، مشيرا إلى أن الوزارة درست مع أماكن عجز المدرسين «قولنا عاوزين مرحلة عمرية إيه بالضبط، وعاوزين مدرسين في مدرسة إيه، وفي تخصص إيه، يعني رصدنا العجز على مستوى عالٍ جدًا من الدقة، وعلى أساس ذلك تم طلب تعيين 150 ألف معلم».

فتح باب التعيين

وأوضح وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أنه تم عرض هذا الأمر على الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، ووافق على ما عُرض عليه وهو أمر جيد وقرار كبير، متابعا: «فتح باب التعيين هنشتغل عليه الفترة الجاية، وفي نفس الوقت نعمل على تدريب المعلمين، ورفع المستوى الاجتماعي والمهني لهم، وهناك حافز إضافي، وتحدثت مع عمداء كليات التربية مدة طويلة لبحث تطوير مناهج كليات التربية عشان تخرج لنا المعلم المعد للمنظومة الجديدة».