شركات الغاز تحذر من منتحلي الصفة.. وتستعرض طرق تسجيل قراءة العداد

تعرض البعض خلال الفترة الماضية لاحتيال، من خلال ادعاء بعض الأشخاص أنهم من العاملين في شركة الغاز وطالبوا المواطنين بدفع رسوم لتحويل العدادات لعداد مسبق الدفع «عداد الكارت»، وهو ما حذرت منه الشركة الوطنية للغاز «ناتجاس» عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مؤكدة أن هذا غير صحيح.

خطوات التأكد من شخصية العاملين بشركة الغاز

وبحسب ما نشرته الشركة عبر «فيس بوك»، فإنها غير مسؤولة عن هؤلاء الأشخاص منتحلي الصفة، حيث لم يتم إصدار تعليمات بخصوص تغير عدادات الغاز، موضحة أن أي أخبار تتعلق بالشركة يتم الإعلان عنه عبر الشركة ووسائل الإعلام المختلفة.

وطالبت الشركة المواطنين بضرورة التأكد من شخصية الموظف، من خلال الاطلاع على هوية الشخص، للتأكد من أنه يعمل بالشركة، حتى لا يقعوا ضحية لعملية النصب.

طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومي

وحددت الشركة عدة طرق يمكن للمواطنين من خلالها الاستعلام عن فاتورة الغاز، في الفترة ما بين 5 إلى 25 من كل شهر، والدفع أونلاين، وذلك كالآتي:

- الموقع الإلكتروني للشركة، والتي يمكن من خلالها تسجيل رقم العداد، والاستهلاك، ومعرفة قيمة الفاتورة.

- الاتصال على التليفون الأرضي التابع لمكاتب خدمة العملاء، وهو يختلف من منطقة لأخرى، وستجد الرقم مطبوعا على الفاتورة.

- تطبيق بتروميتر والذي يسمح بتصوير العداد لمعرفة قراءة العداد.

- ابلاغ القراءة والسداد من خلال المحافظ الإلكترونية.

- إبلاغ القراءة والسداد في مكاتب شركة الغاز والمتوفرة في عدد من المصالح الحكومية أو بعض النوادي لتسهيل الأمر على المواطنين.

وتعتمد الشركة على تسجيل قراءة عداد الغاز في الفترة من 5 إلى 25 من كل شهر، ويمكن للمواطنين سداد الفواتير بدون انتظار المحصل عن طريق المحافظ الإلكترونية في شركات المحمول، أو عن طريق الدفع في شركات التحصيل مثل فوري، أو من خلال التواصل مع الشركة تليفونيًا.