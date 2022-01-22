لميس الحديدي في أول ظهور بعد تعافيها من كورونا: «احذروا من أوميكرون»

ظهرت الإعلامية لميس الحديدي، للمرة الأولى في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه على قناة on، بعد أسبوعين من إعلان إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت الحديدي: «أعتذر عن صوتي، والغياب لمدة أسبوعين بسبب كورونا، وهي فترة طويلة بالنسبة لي، ولو سمعتوني بكح وسط البرنامج تحملوني، أنا كويسة 100% بس الحمد لله على كل شيء، كان دور سخيف».

وأضافت الإعلامية: «الدور معداش عليّ سهل، الناس بتقول إن أوميكرون دور برد خفيف، وده مش مع كل الناس، في ناس بتتعب وفي ناس بتبقى كويسة».

ووجهت لميس الحديدي رسالة إلى جمهورها قائلة: «أرجوكم الحذر ثم الحذر، وابتعدوا عن الاستهانة بالمرض، ونشهد ارتفاعا كبيرا في أعداد الإصابات، وكل بيت في مصر يوجد به إصابات أو متعافون من الإصابات».

احذروا التقليل من كورونا

وحذرت الإعلامية لميس الحديدي المصريين من التقليل من خطورة أوميكرون متحور فيروس كورونا الجديد، قائلة: «لسه بشوف ناس بتقول أوميكرون دور برد خفيف أو بتنكر الإصابة، وبننزل الشارع ونعدي الآخرين بكل سهولة، بالإضافة لازدحام المواصلات والمولات والشوارع والمقاهي».

وأردفت: «ومع كل هذا الانتشار الواسع للفيروس لسه معدلات التطعيم ما زادتش بالنحو المطلوب، فعلى سبيل المثال تطعيم الأطفال أكبر من 12 سنة لم يتجاوز 300 ألف».

ولفتت أنها حصلت على الجرعات الثلاثة للتطعيم: «اللي حماني بعد ربنا وبعد دعاء أمي والناس اللي سألت عليا هو التطعيم، وإذا كنت شايف أن عندك أعراض حتى لو مش عندك ارتفاع درجة الحرارة، يجب أن تعزل نفسك».

تقليل الكثافات في المصالح الحكومية

وطالبت الحديدي، بتقليل الكثافات في المصالح الحكومية، قائلة: «تقليل الكثافات في المصالح الحكومية، والكمامة لازم ترجع إجباريًا مرة أخرى، ولازم نشوف طريقة للشيشة اللي في المقاهي لأننا نعيش في فترة ذروة».

رسالة لأولياء الأمور

ووجهت رسالة لأولياء الأمور: «أرجوكم طعموا ولادكم قبل ما تطالبوا بإغلاق المدارس، ومفيش دولة في العالم أغلقت المدارس وعايزين الناس تتطعم وتلبس كمامات دون توقف سير العمل».