كيف نجحت الدولة في مواجهة التنمر على ذوي الهمم؟ عقوبات تصل للحبس

تسعى الدولة جاهدة لمواجهة التنمر بكل أشكاله المختلفة، ومن أجل ذلك أجرى مجلس النواب، تعديلات هامة في بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف الحماية من التنمر، حيث جاء التعديلات في القانون الصادر رقم 156 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، متضمنة عقوبات التنمر على ذوي الإعاقة، والتي تقضي بالحبس عامين وغرامة 200 ألف جنيه.

تعديلات قانون ذوي الإعاقة

وتضمنت التعديلات الجديدة على القانون، إضافة مادة تهدف إلى تغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة، وبعد التعديلات الأخيرة وصلت عقوبة التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الحبس 5 سنوات.

ونصت المادة 50 مكرر، من القانون المعدل على أن يعاقب أي شخص يتنمر على شخص من ذوي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن عامين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبات التنمر على ذوي الإعاقة

أما إذا توافر أحد الظرفين الأول وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى أحد مما تقدم ذكرهم، ومضاعفة الحد الأدنى للعقوبة السابقة حال اجتماع الظرفين.

اهتمام الدولة والرئيس بذوي الهمم

واتخذت الدولة خطوات عديدة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أولى الرئيس عبدالفتاح السيسي كل الاهتمام بذوي الإعاقة منذ اليوم الأول لتوليه مسؤولية البلاد، ودائما ما يتحدث عن أهمية الحفاظ على حقوق ذوي الهمم في كل المحافل الهامة.